Više od 500 mladih karatista ovog vikenda u Tuzli

Tuzla će ovog vikenda biti domaćin velikog karate takmičenja koje će okupiti više od 500 mladih sportista iz različitih klubova.

Karate klub „Sloboda“ Tuzla u subotu, 10. oktobra, u SKPC Mejdan organizuje tradicionalno „Otvoreno prvenstvo u karateu Tuzla 2026“ i memorijalni turnir „Zoran Šekularac“.

Na takmičenju će nastupiti djeca, kadeti i juniori, koji će se nadmetati u disciplinama kate i borbe.

Program počinje u 10 sati, dok je svečano otvaranje prvenstva planirano za 12 sati.

Ovogodišnje izdanje takmičenja održava se i u okviru obilježavanja 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle od fašizma.

Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.