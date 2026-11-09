Tuzlanski karatista Tony Pipal osvojio bronzu na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu

Tony Pipal osvojio je bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore (U21), koje je od 6. do 8. novembra održano u Istanbulu. Tuzlanski karatista do odličja je stigao kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine u ekipnim borbama u kategoriji U21.

Na 26. Balkanskom prvenstvu učestvovalo je više od 1.100 takmičara iz 13 država, a među predstavnicima Bosne i Hercegovine bili su i tuzlanski karatisti Ajla Mešković, Dženita Hasić i Adi Pipal.

Tony Pipal do bronze, Ajla Mešković sedma

Zapažen rezultat ostvarila je i Ajla Mešković, koja je nastupila u kategoriji mlađih seniorki do 50 kilograma. Nakon nastupa u pojedinačnim borbama, prvenstvo je završila na sedmom mjestu.

Dženita Hasić i Adi Pipal također su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju, ali ovoga puta nisu uspjeli ostvariti plasman među najbolje.

Bronzana medalja koju je osvojio Tony Pipal predstavlja još jedan međunarodni uspjeh tuzlanskog karatea i potvrdu kvaliteta mladih sportista koji nastupaju u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Bh. karate reprezentacija prvenstvo u Istanbulu završila je sa ukupno 31 osvojenom medaljom, od čega osam zlatnih, devet srebrenih i 14 bronzanih, zauzevši drugo mjesto u ukupnom poretku država.