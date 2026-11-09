Struja za privredu poskupljuje do 31 posto? Poslodavci upozoravaju na ozbiljne posljedice

Struja za privredu u FBiH mogla bi od početka 2027. godine poskupjeti između 26 i 31 posto, upozoravaju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema njihovim tvrdnjama, ponuđene cijene električne energije za domaće kompanije bile bi više nego u Njemačkoj, Češkoj, Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu, zbog čega traže hitne razgovore s Elektroprivredom BiH i Vladom FBiH.

Iz Udruženja navode da su privredni subjekti dobili prijedloge ugovora za snabdijevanje električnom energijom u narednoj godini, koji predviđaju značajno povećanje troškova poslovanja.

Poslodavci koji posluju i na međunarodnim tržištima tvrde da bi ponuđena cijena struje u BiH prvi put u posljednjih 20 godina mogla premašiti cijene koje plaćaju njihove kompanije u pojedinim razvijenim ekonomijama. Prema njihovim informacijama, cijena bi bila približno jednaka onoj u Poljskoj.

Struja za privredu u FBiH mogla bi ugroziti konkurentnost kompanija

Udruženje poslodavaca upozorava da bi najavljeno povećanje cijena električne energije dodatno otežalo poslovanje domaćih preduzeća, posebno onih koja zavise od velike potrošnje struje.

Veći troškovi proizvodnje mogli bi se odraziti na konkurentnost bh. proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu, ali i na njihove konačne cijene.

Poslodavci smatraju da se povećanje cijena električne energije ne može posmatrati odvojeno od drugih finansijskih opterećenja s kojima se privreda suočava.

Podsjećaju da tokom 2026. godine nije bilo značajnijeg nastavka fiskalnih reformi i rasterećenja poslovanja, dok je, prema njihovim navodima, i dalje prisutno više od 2.800 parafiskalnih nameta.

U međuvremenu su rasli i troškovi goriva, plina, komunalnih usluga, cestarina i drugih stavki koje direktno utiču na poslovanje kompanija.

Poslodavci traže hitan sastanak s Elektroprivredom BiH i Vladom FBiH

Zbog najavljenog poskupljenja Udruženje poslodavaca FBiH pokrenulo je inicijativu za sastanak s predstavnicima Elektroprivrede BiH i Federalne vlade.

Od rukovodstva Elektroprivrede očekuju da razmotri moguće posljedice novih cijena na privredu, ali i njihov indirektan uticaj na građane.

Posebno upozoravaju da se o povećanju cijena struje govori u trenutku kada se očekuju i pregovori o najnižoj plati za narednu godinu.

Uz troškove električne energije, poslodavci kao probleme izdvajaju nedostatak radne snage, administrativne prepreke za zapošljavanje stranih radnika i prisustvo sive ekonomije, koja prema procjenama na koje se pozivaju čini više od 30 posto BDP-a Federacije BiH.

Iako je na evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje približno 260.000 nezaposlenih, iz Udruženja navode da brojna preduzeća i dalje imaju poteškoće u pronalasku potrebnih radnika.

Šta o poskupljenju kaže Elektroprivreda BiH?

Elektroprivreda BiH ranije je saopćila da cijene električne energije za tržišne kupce formira na osnovu aktuelnih uslova na regionalnim berzama.

Iz ovog preduzeća navode da su referentne tržišne cijene za 2027. godinu znatno više od cijena koje Elektroprivreda BiH trenutno nudi svojim kupcima.

U saopćenju objavljenom 5. novembra pojašnjeno je da se ponude za narednu godinu dostavljaju tokom 2026. godine, pri čemu su pojedini kupci ugovore već zaključili u periodu povoljnijih tržišnih uslova.

Elektroprivreda BiH navodi da nema uticaja na formiranje cijena na regionalnim tržištima, ali da kao tržišni snabdjevač mora poslovati u skladu s važećim propisima i tržišnim kretanjima.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH poručuju da je potreban ozbiljan socijalni i ekonomski dijalog kako bi se pronašlo rješenje koje neće dodatno ugroziti poslovanje domaćih kompanija.