EPBiH: Više od 70 posto domaćinstava ima utrošak električne energije unutar najniže tarife

Više od 70 posto domaćinstava ima utrošak električne energije unutar najniže tarife, s minimalnim povećanjem od par KM mjesečno – saopćeno je iz JP EPBiH, povodom, kako su naveli, nepotpunih i neistinitih informacija u vezi sa novim načinom obračuna potrošnje električne energije kojim se pokušava izazvati strah i nepovjerenje.

Poručuju kako su neistinite informacije objavljene u pojedinim medijima da je granica zelene tarife utvrđena na 300 kWh, iako je jasno navedeno da je granica utroška 350 kWh. Ova granica je pomjerena kako bi, ističu, zaštitili interese višečlanih porodica koje će većinom biti unutar granice najpovoljnije tarife.

Iz ovog preduzeća kažu i da je nestina da ovakav način tarifiranja nije predviđen nijednim pravilnikom te navode da diferenciranje po količini potrošnje električne energije propisano Pravilnikom o metodologiji za utvrđivanje cijena.

– Cijena usluge javnog snabdjevača bi trebala pokriti sve stvarno nastale troškove, ali to trenutno nije slučaj i EP BiH na sebe preuzima pokrivanje razlike od 11 posto između prodajne i nabavne cijene električne energije. Na taj način, EP BiH štiti svoje kupce od naglih promjena cijena i osigurava da ne dođe do većih poremećaja. Međutim, svako dodatno povećanje potrošnje električne energije utječe na dodatno povećanje cijena električne energije za krajnje kupce jer stvara potrebu za kupovinom dodatnih količina električne energije na tržištu, koja je skuplja od proizvodne cijene. Zbog toga stalno upućujemo apel za racionalno trošenje električne energije, jer nova povećanja cijena nisu u interesu ni krajnjih kupaca ni EP BiH – poručuju iz Elektoprivrede BiH.

Dodaje se da, uz sve poteškoće s kojima se EP BiH suočava i koje postepeno rješava, nedostatka milion tona uglja godišnje za proizvodnju dovoljnih količina električne energije, naslijeđene probleme i skrivene troškove, ukupna akumulirana dugovanja rudnika su oko 1,3 milijarde, izdvajanje desetina miliona KM za zbrinjavanje rudara i zatvaranje rudnika, za subvencije socijalno ugroženih kategorija i slično, EP BiH i dalje uspijeva svojim kupcima osigurati jednu od najnižih cijena električne energije u odnosu na ekvivalentne cijene u regiji i šire.

U saopćenju se objašnjava i način formiranja cijena sve tri elektroprivrede koje djeluju u BiH, navodeći da ta podjela i različite cijene za krajnje kupce postoji već više od 30 godina, a “da se tek sada to problematizira bez da je išta urađeno da se to promijeni”.

– Pokrenuli smo inicijativu o zajedničkom djelovanju nadležnih ministara na državnom i entitetskim nivoima, direktora sve tri elektroprivrede i dva regulatora Elektroprenosa BiH u cilju unapređenja i jačanja energetskog sektora i efikasnijeg reguliranja cijena električne energije za sva tri javna snabdjevača uvažavajući princip ekonomičnosti. Nedavno je upravo održan jedan takav sastanak na kojem smo približili stavove o važnim energetskim pitanjima – navode iz Elektroprivrede BiH.

Sve tri elektroprivrede u BiH, napominje se, posluju samostalno i cijene za krajnje kupce određuju u odnosu na troškove koje imaju, posebno u odnosu na izvore električne energije, čiji troškovi se umnogome razlikuju jer je proizvodnja iz TE tri puta skuplja od proizvodnje u HE i VE.

– Ukupni procenti proizvodnje električne energije iz različitih izvora izgledaju ovako: EP BiH (80% TE – 20% HE), EP RS (50% TE – 50% HE) i EP HZHB (90% HE – 20% VE). U najnezavidnijem položaju se nalazi EP BiH jer se većinom oslanja na TE sa većim troškovima, ali i zbog nedovoljnih količina uglja zbog čega je primorana da kupuje električnu energiju na tržištu. Prelazak na obnovljive, povoljnije izvore energije onemogućavaju i otežavaju birokratske prepreke poput zabrane raspolaganja državnom imovinom ali i protivljenja izgradnji HE – pojašnjavaju iz Elektropivrede BiH.