Industrijska struja za 2027. skuplja 29 posto? EPBiH pojasnila kako formira ponude

Industrijska struja za privredne subjekte mogla bi naredne godine biti skuplja za 29 posto. Nakon objave te informacije, Elektroprivreda BiH pojasnila je da cijene u ugovorima za tržišno snabdijevanje formira prema tržišnim uslovima i referentnim cijenama na regionalnim tržištima.

EPBiH u svom pojašnjenju nije potvrdila niti demantovala konkretan procenat od 29 posto. Navela je da ponude za snabdijevanje u 2027. godini dostavlja još od početka ove godine, na zahtjev kupaca. Dio privrednih subjekata ponude je prihvatio ranije, kada su, prema navodima kompanije, tržišni uslovi bili povoljniji.

Od sredine oktobra EPBiH intenzivnije dostavlja prijedloge ugovora kupcima koji ranije nisu prihvatili ponudu, kao i onima koji je nisu ni tražili, a postojeći ugovori im ističu 31. decembra. Prema ranije objavljenim informacijama, kompanije imaju 15 dana da potpišu ponuđene ugovore.

Zašto neke firme kupuju struju po tržišnim cijenama

Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH, usvojenim 2023. godine, razdvojeno je javno i tržišno snabdijevanje. Pravo na javno snabdijevanje, po cijenama koje odobrava FERK, imaju mali kupci koji ispunjavaju sve propisane uslove.

Da bi pravno lice imalo status malog kupca, mora imati manje od 50 zaposlenih, godišnji prihod do osam miliona KM, sve objekte priključene na distributivnu mrežu napona nižeg od jednog kilovolta i potrošnju manju od 50.000 kilovatsati u prethodnoj godini. Ako ne ispunjava makar jedan od ovih uslova, nema pravo na javnu uslugu i struju nabavlja po tržišnim uslovima.

Kod tržišnog snabdijevanja cijena se ugovara između kupca i snabdjevača. EPBiH navodi da ponude formira prema kretanjima cijena na regionalnim tržištima, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji organizovana berza električne energije. Ugovore za naredni period mora ponuditi kupcima najkasnije 30 dana prije isteka postojećih ugovora, ako postoji interes za nastavak saradnje.

Berzanske cijene su visoke, ali promjenjive

Podaci za 5. novembar pokazuju da je godišnji terminski ugovor za isporuku električne energije tokom 2027. godine na berzi EEX iznosio 169,8 eura po megavat-satu, uz dnevni pad od 3,1 posto. Istovremeno je cijena električne energije za isporuku narednog dana na mađarskoj berzi HUPX iznosila 307,1 eura po megavat-satu, što je 1,6 posto više nego prethodnog dana.

Riječ je o različitim vrstama cijena. Terminski ugovor odnosi se na isporuku tokom dužeg perioda, dok se dnevna cijena mijenja iz dana u dan. Zato cijena za jedan dan nije isto što i cijena iz konkretnog godišnjeg ugovora koji EPBiH nudi privrednom subjektu.

Prema EPBiH, referentne tržišne cijene za 2027. znatno su više od ponuda koje je kompanija dostavila kupcima. Privrednici su, nezadovoljni ponuđenim uslovima, najavili da će preko Privredne komore FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH razgovarati s Vladom Federacije BiH.