Štrajk upozorenja u školama TK, evo i u kojem vremenu

Štrajk upozorenja u TK bit će organizovan u ponedjeljak 9. novembra od 12 do 13 sati u ustanovama srednjeg obrazovanja i kulture koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, potvrđeno je za RTV Slon.

Odluku o organizovanju jednosatne obustave rada donio je Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.

Sindikalnim organizacijama upućen je dopis s uputama za provođenje štrajka, koji je potpisao predsjednik Kantonalnog odbora dr. sci. Admir Terzić. Odluka je donesena danas, 5. novembra, a preciziran je termin obustave rada, ali ne i datum njenog održavanja.

Prema informacijama koje je objavio Tuzlainfo.ba, štrajk upozorenja obuhvatit će sve ustanove srednjeg obrazovanja i kulture koje su korisnici kantonalnog budžeta.

Štrajk upozorenja u TK trajat će jedan sat

Sindikalne organizacije imaju obavezu da na vidljivim mjestima, posebno na ulazima u ustanove, postave obavještenja o planiranom štrajku od 12 do 13 sati.

Predsjednici sindikalnih organizacija trebaju održati sastanke sa zaposlenima, upoznati ih s razlozima obustave rada i objasniti pravila koja će važiti tokom štrajka.

Direktorima ustanova i predsjednicima školskih odbora potrebno je dostaviti odluku o organizovanju štrajka, kao i dokument kojim su definisani poslovi koji se ne smiju prekidati.

Zaposleni zaduženi za neophodne poslove nastavit će raditi, dok ostali učesnici štrajka u predviđenom periodu neće obavljati redovne radne zadatke. Posebna pažnja bit će posvećena očuvanju sigurnosti i nesmetanom funkcionisanju ustanova u segmentima u kojima prekid rada nije dozvoljen.

Nakon završetka štrajka sindikalni predstavnici bit će dužni dostaviti Kantonalnom odboru izvještaje o njegovom provođenju.

Neisplaćene naknade za prijevoz među razlozima nezadovoljstva

Najava štrajka dolazi nakon nezadovoljstva zaposlenih koji primanja ostvaruju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, prvenstveno zbog kašnjenja isplate naknada za prijevoz na posao i s posla.

Radnicima ove naknade nisu isplaćene za prethodna dva mjeseca, iako je Vlada TK u međuvremenu usvojila nove odluke kojima se regulišu način obračuna i ostvarivanje ovog prava.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Tuzlainfo.ba, postoji mogućnost da naknade ne budu isplaćene ni tokom novembra, zbog poteškoća u primjeni novih propisa.

Nezadovoljstvo zbog nastale situacije iskazali su i predstavnici drugih sindikata čiji se članovi finansiraju iz kantonalnog budžeta.

Sindikati sutra najavljuju naredne korake

Za sutra, 6. novembra, u 10 sati zakazana je zajednička konferencija za novinare predstavnika sindikata obrazovanja, policije i kantonalnih organa državne službe.

Na konferenciji će biti predstavljene odluke o organizovanju štrajka upozorenja, zahtjevi prema Vladi Tuzlanskog kantona i naredni koraci sindikalnih organizacija.

Iako je satnica štrajka upozorenja potvrđena, tačan datum njegovog održavanja još nije naveden u dostavljenom dokumentu.

Trenutno se odluka odnosi na ustanove srednjeg obrazovanja i kulture, dok se dodatne informacije o eventualnom štrajku u osnovnim školama očekuju od nadležnog sindikata.