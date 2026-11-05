Muškarci rijetko odlaze na preventivne preglede: Od 2.800 termina iskorištena samo 422

Preventivni pregledi muškaraca ponovo su u fokusu tokom novembra, mjeseca posvećenog muškom zdravlju, a podaci iz Kantona Sarajevo pokazuju da veliki broj dostupnih termina za pregled prostate ostaje neiskorišten. Zdravstvene institucije upozoravaju na potrebu ranog otkrivanja bolesti i redovnih kontrola.

Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u okviru preventivne kampanje „Život je u pitanju“ bilo je planirano 2.800 pregleda prostate, ali su do objavljivanja podataka iskorištena samo 422 termina.

Dodatna 304 muškarca zakazala su pregled, dok su među već obavljenim pregledima zabilježena 33 pozitivna nalaza i tri nalaza označena kao nalaze s velikom vjerovatnoćom oboljenja.

Preventivni pregledi muškaraca važni su za rano otkrivanje bolesti

Novembar se širom svijeta obilježava kroz kampanju Movember, čiji je cilj podizanje svijesti o zdravlju muškaraca, posebno o raku prostate i testisa, ali i mentalnom zdravlju.

Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine podsjetili su da briga o zdravlju podrazumijeva redovne kontrole, razgovor s doktorom i pravovremeno prepoznavanje simptoma.

Rak prostate u početnim fazama često ne izaziva izražene tegobe, zbog čega pojedini muškarci bolest otkriju tek tokom zdravstvenog pregleda.

Ipak, odluka o testiranju treba se donositi u razgovoru s ljekarom, uzimajući u obzir dob, porodičnu historiju bolesti i druge faktore rizika.

Muško zdravlje nije samo pitanje prostate

Stručnjaci upozoravaju da se briga o muškom zdravlju ne odnosi isključivo na maligna oboljenja.

Redovna kontrola krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, fizička aktivnost i uravnotežena ishrana važni su za prevenciju brojnih hroničnih bolesti.

Posebna pažnja tokom ovogodišnje kampanje posvećena je i mentalnom zdravlju muškaraca, uključujući prepoznavanje depresije, anksioznosti i drugih poteškoća zbog kojih se mnogi ne odlučuju potražiti pomoć.

Ovogodišnja kampanja Movember nosi poruku kojom se muškarci ohrabruju da preuzmu aktivniju ulogu u očuvanju vlastitog zdravlja.

Podaci o slabom odzivu na preventivne preglede u Kantonu Sarajevo ukazuju na značaj informisanja građana o dostupnim zdravstvenim uslugama i mogućnostima ranog otkrivanja bolesti.