Kompanija Bosnalijek i ove godine organizovala je tradicionalno druženje sa svojim penzionerima, nastavljajući dugogodišnju praksu okupljanja i njegovanja veza s bivšim zaposlenicima.

U ugodnoj i prijateljskoj atmosferi bivši zaposlenici imali su priliku ponovo se susresti, razmijeniti uspomene i prisjetiti se zajedničkih godina rada, profesionalnih izazova i uspjeha koji su obilježili razvoj Bosnalijeka.

Bosnalijek njeguje veze s bivšim zaposlenicima

Tradicionalno druženje penzionera Bosnalijeka prilika je da kompanija iskaže zahvalnost generacijama zaposlenika koji su svojim znanjem, iskustvom, predanošću i dugogodišnjim radom dali značajan doprinos njenom razvoju i uspjehu. Njihov trud i zalaganje neodvojivi su dio historije Bosnalijeka i vrijednosti na kojima kompanija i danas gradi svoju budućnost.

„Bosnalijek nije samo kompanija, već zajednica ljudi koji su decenijama zajedno stvarali, razvijali se i ostvarivali značajne rezultate. Naši penzioneri su trajni dio te priče i želimo da znaju da njihova uloga i doprinos nikada neće biti zaboravljeni. Ovakvim susretima čuvamo veze koje nadilaze radni vijek i njegujemo osjećaj pripadnosti velikoj porodici Bosnalijeka“, poručili su iz kompanije.

Kontinuitet održavanja ovog druženja potvrđuje opredijeljenost Bosnalijeka da njeguje međugeneracijsko povezivanje, poštovanje iskustva i tradiciju zajedništva. Iz kompanije ističu da njen uspjeh ne čine samo poslovni rezultati već, prije svega, ljudi koji su ih godinama stvarali.

Bosnalijek nastavlja razvijati svoje poslovanje i širiti prisustvo na međunarodnim tržištima, ostajući istovremeno posvećen vrijednostima, ljudima i zajednici iz koje je potekao.

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