Bosnalijek i ove godine okupio penzionere na tradicionalnom druženju

Albina Vicković
Bosnalijek je i ove godine organizovao tradicionalno druženje penzionera, odajući priznanje bivšim zaposlenicima za njihov doprinos razvoju kompanije.

Kompanija Bosnalijek i ove godine organizovala je tradicionalno druženje sa svojim penzionerima, nastavljajući dugogodišnju praksu okupljanja i njegovanja veza s bivšim zaposlenicima.

U ugodnoj i prijateljskoj atmosferi bivši zaposlenici imali su priliku ponovo se susresti, razmijeniti uspomene i prisjetiti se zajedničkih godina rada, profesionalnih izazova i uspjeha koji su obilježili razvoj Bosnalijeka.

Bosnalijek njeguje veze s bivšim zaposlenicima

Bosnalijek je i ove godine organizovao tradicionalno druženje penzionera, odajući priznanje bivšim zaposlenicima za njihov doprinos razvoju kompanije.

Tradicionalno druženje penzionera Bosnalijeka prilika je da kompanija iskaže zahvalnost generacijama zaposlenika koji su svojim znanjem, iskustvom, predanošću i dugogodišnjim radom dali značajan doprinos njenom razvoju i uspjehu. Njihov trud i zalaganje neodvojivi su dio historije Bosnalijeka i vrijednosti na kojima kompanija i danas gradi svoju budućnost.

Bosnalijek je i ove godine organizovao tradicionalno druženje penzionera, odajući priznanje bivšim zaposlenicima za njihov doprinos razvoju kompanije.

Bosnalijek nije samo kompanija, već zajednica ljudi koji su decenijama zajedno stvarali, razvijali se i ostvarivali značajne rezultate. Naši penzioneri su trajni dio te priče i želimo da znaju da njihova uloga i doprinos nikada neće biti zaboravljeni. Ovakvim susretima čuvamo veze koje nadilaze radni vijek i njegujemo osjećaj pripadnosti velikoj porodici Bosnalijeka“, poručili su iz kompanije.

Bosnalijek je i ove godine organizovao tradicionalno druženje penzionera, odajući priznanje bivšim zaposlenicima za njihov doprinos razvoju kompanije.

Kontinuitet održavanja ovog druženja potvrđuje opredijeljenost Bosnalijeka da njeguje međugeneracijsko povezivanje, poštovanje iskustva i tradiciju zajedništva. Iz kompanije ističu da njen uspjeh ne čine samo poslovni rezultati već, prije svega, ljudi koji su ih godinama stvarali.

Bosnalijek je i ove godine organizovao tradicionalno druženje penzionera, odajući priznanje bivšim zaposlenicima za njihov doprinos razvoju kompanije.

Bosnalijek nastavlja razvijati svoje poslovanje i širiti prisustvo na međunarodnim tržištima, ostajući istovremeno posvećen vrijednostima, ljudima i zajednici iz koje je potekao.

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