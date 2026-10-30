Bosnalijek u Beogradu okupio vodeće stručnjake iz svijeta medicine i farmacije

Održana promocija knjige „Lizozim – enzim budućnosti“, posvećena jednoj od najznačajnijih molekula ljudskog organizma i jubileja brenda Lysobact®

U svečanoj sali Sava centra u Beogradu, sinoć je održana promocija knjige „Lizozim – enzim budućnosti“, u izdanju najveće bosanskohercegovačke farmaceutske kompanije Bosnalijek. Događaj je okupio brojne istaknute predstavnike zdravstvene, medicinske i akademske zajednice, ljekare različitih specijalnosti, farmaceute te brojne prijatelje i saradnike kompanije Bosnalijek.

Knjiga „Lizozim – enzim budućnosti“ predstavlja najsveobuhvatniji i najcjelovitiji pregled ovog fascinantnog enzima u domaćoj i regionalnoj literaturi. Publikacija na jednom mjestu objedinjuje ključne spoznaje potkrijepljene s više od 1.700 relevantnih naučnih referenci, prateći put lizozima – od njegovog historijskog otkrića koje je potpisao slavni naučnik Aleksandar Fleming, pa sve do savremene primjene u medicini, farmaciji, prehrambenoj industriji i biotehnologiji.

Prisutnima se u uvodnom dijelu obratila direktorica Predstavništva Bosnalijeka u Srbiji, dr med. Zorica Lazić, specijalista kliničke farmakologije, koja je istakla značaj dugogodišnjeg prisustva kompanije na tržištu Srbije, ali i veliki jubilej koji se obilježava ove godine.

„Ovo nije samo knjiga o jednom molekulu i jednom proizvodu. Ovo je priča o ljudima, znanju, nauci i predanosti, o generacijama stručnjaka koji su svojim radom doprineli da Lysobact® postane jedno od prepoznatljivijih imena u savremenoj farmakoterapiji. Ove godine Lysobact® obeležava svoj 50. rođendan, izrastajući tokom pola veka u brend kojem milioni ljudi veruju u više od 25 zemalja sveta“, naglasila je dr med. Lazić.

O naučnim temeljima, nastanku knjige i specifičnostima ove molekule govorili su njeni autori. Dr Aziz Šukalo, direktor Sektora podrška tržištima i Sektora regija BiH, predstavio je višedecenijski razvojni put Bosnalijeka kao svjetskog lidera u proizvodnji lijekova na bazi lizozima, podsjetivši da je više od 50 miliona pacijenata širom svijeta uspješno tretirano ovim proizvodima. Prof. dr Una Glamočlija, rukovodilac Naučno-istraživačkog odjeljenja, detaljno je približila ulogu lizozima kao ključne komponente urođenog imuniteta i njegovu rasprostranjenost u ljudskom organizmu, dok je prim. dr Meliha Mehić, specijalista kliničke farmakologije, rukovodilac odjeljenja Medicinska podrška u Sektoru marketing i medicinska podrška Bosnalijeka d.d., naglasila važnost primjene lizozima i enzibiotika u borbi protiv sve prisutnije bakterijske rezistencije, racionalnijoj upotrebi antibiotika te u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Značaj knjige i primjenu lijekova na bazi lizozima iz ugla akademske zajednice i kliničke prakse potvrdili su i uvaženi gosti predavači prof. dr Miroslav Savić s Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Aleksandar Trivić (specijalista ORL, Bolnica Euromedic) i spec. dr Slađana Sibinčić (specijalista ORL, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije), koji su svojim izlaganjem i primjerima iz svakodnevnog rada ukazali na širok raspon primjene, održivu efikasnost i odličan sigurnosni profil Lysobact® proizvoda kod oboljenja usne šupljine, grla i respiratornog trakta.

Promocija u Beogradu još jednom je potvrdila neraskidivu vezu između nauke, farmaceutske industrije i kliničke prakse te opredijeljenost Bosnalijeka da kontinuiranim ulaganjem u znanje i istraživanja doprinosi unapređenju zdravlja i kvaliteta života ljudi.