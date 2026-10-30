Iman Kurtović iz Tuzle osvojila zlato u Berlinu

Iman Kurtović, učenica četvrtog razreda Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla, osvojila je zlatnu medalju na međunarodnoj Einstein olimpijadi u Berlinu. Na globalnom finalu takmičenja, koje se održava od 26. do 30. oktobra, pokazala je izuzetno znanje iz matematike i sposobnost rješavanja složenih zadataka.

Mlada Tuzlanka takmičila se u oblasti matematike, gdje se od učesnika zahtijevaju razvijeno analitičko razmišljanje, algoritamska logika i primjena naučnih metoda u rješavanju problema.

O značaju ovog uspjeha govori i podatak da je na ovogodišnjoj Einstein olimpijadi učestvovalo 17.683 učenika iz 861 škole i 41 države svijeta. Organizator međunarodnog takmičenja je Albert Einstein Education Center iz Berlina.

Iman Kurtović bilježi uspjehe i na domaćim takmičenjima

Osvajanje zlatne medalje u Berlinu nastavak je uspješnog takmičarskog puta tuzlanske učenice. Iman Kurtović je u martu ove godine osvojila treće mjesto na Kantonalnom takmičenju iz matematike za učenike trećih razreda srednjih škola Tuzlanskog kantona.

Također je učestvovala na državnim takmičenjima iz informatike, potvrđujući interes i znanje u različitim oblastima prirodnih i tehničkih nauka.

Uspješan nastup u Berlinu imali su i ostali predstavnici Bosne i Hercegovine. Srebrene medalje osvojili su Hamdija Mehmedovski i Muhamed Mešković.

Tokom boravka u Njemačkoj za bosanskohercegovačke takmičare organizovan je svečani prijem kod ambasadora Bosne i Hercegovine u Berlinu Damira Arnauta, koji im je čestitao na ostvarenim rezultatima.