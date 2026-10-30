Od 1. novembra za sva motorna vozila u Bosni i Hercegovini počinje obaveza posjedovanja zimske opreme, bez obzira na vremenske uslove. Vozačima koji ne budu poštovali propise prijete novčane kazne, ali i isključenje vozila iz saobraćaja. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona najavljuju pojačane kontrole, dok nadležni upozoravaju da sigurnost tokom zime ne zavisi samo od zimskih guma, već i od ukupne tehničke ispravnosti vozila.

Zimska oprema obavezna od 1. novembra: Kazne i do 5.000 KM

Zimske gume, odgovarajuća dubina profila i lanci za snijeg samo su neki od uslova koje vozači moraju ispuniti od početka novembra. Propisi predviđaju više mogućnosti korištenja zimske opreme, a obaveza važi sve do 1. aprila naredne godine, bez obzira na to ima li na cestama snijega i leda. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona podsjećaju da je pravovremena priprema vozila važna ne samo zbog izbjegavanja kazni nego prvenstveno zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

„To podrazumijeva da vozila imaju sva četiri zimska pneumatika ili da se radi o upotrebi pneumatika gdje su najmanje na dva pogonska točka zimske gume, a druga dva pneumatika mogu biti ljetne gume, uz dodatnu opremu, zimske lance i uređaje za trakciju. Ili eventualno da se može upravljati vozilom sa četiri ljetna pneumatika, sa profilom minimalne dubine četiri milimetra i, naravno, dodatnim uređajima za trakciju, odnosno lancima za snijeg“, pojasnila je Adnana Sprečić, portparolka Uprave policije MUP-a TK.

Osim odgovarajuće zimske opreme, važne su i dimenzije pneumatika. One moraju odgovarati specifikacijama proizvođača vozila, jer neodgovarajuće gume mogu utjecati na stabilnost, kočenje, ali i tačnost prikaza brzine. Nepridržavanje propisa podrazumijeva i novčane sankcije.

„Fizička lica u saobraćaju zbog neposjedovanja zimske opreme propisane ovim pravilnikom mogu biti kažnjena novčanim kaznama u rasponu od 40 do 500 KM. Također, zakon je propisao kazne i za pravna lica i za odgovorna lica u pravnim licima u slučaju korištenja vozila u saobraćaju suprotno onome što je propisano pravilnikom, pa su tu propisane kazne od 500 do 5.000 KM“, kazala je Sprečić.

Međutim, priprema vozila za zimu ne završava samo zamjenom guma. Ispravnost kočnica, akumulatora, svjetlosne signalizacije i odgovarajućih tečnosti jednako je važna za sigurnu vožnju. Poseban oprez potreban je tokom jutarnjih i večernjih sati, kada zbog niskih temperatura postoji povećana opasnost od poledice.

„Prije zime važno je provjeriti ispravnost akumulatora, jer niske temperature smanjuju njegove performanse i mogu otežati pokretanje motora. Posebnu pažnju treba posvetiti antifrizu i tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla kako bi se spriječilo smrzavanje i oštećenje vozila. Potrebno je provjeriti i motorno ulje, kočnice, brisače te svjetlosnu signalizaciju. Gumene dijelove vrata i brave preporučuje se zaštititi od smrzavanja, a vozilo redovno prati, posebno podvozje, zbog soli na cestama. Savjetuje se i preventivni servisni pregled kako bi se smanjio rizik od kvarova tokom zimskih mjeseci“, saopšteno je iz BIHAMK-a.

Zimski uslovi predstavljaju dodatni izazov i za funkcionisanje javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu. Posebno su zahtjevne linije koje prolaze kroz brdska područja, gdje snijeg i poledica mogu otežati redovno saobraćanje autobusa. Iz resornog ministarstva naglašavaju da je za sigurnost putnika i nesmetano odvijanje prijevoza neophodna saradnja svih nadležnih.

„Ja očekujem da, prije svega, svi upravitelji cesta na mreži kantonalnih linija, tu prvenstveno mislim na upravitelje regionalnih i lokalnih cesta, preuzmu obaveze vezane za čišćenje i posipanje putnih pravaca kako bismo mogli nesmetano funkcionisati. Ono što ćemo tražiti, zahtijevati i kontrolisati kod prijevoznika jeste da ispunjavaju minimalne tehničke uslove za saobraćanje u zimskim uslovima, od dubine šare na gumama do zagrijanosti unutrašnjosti autobusa…“, rekao je Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj TK.

Iz MUP-a TK podsjećaju da vozila prije uključivanja u saobraćaj moraju biti očišćena od snijega, a policija u određenim slučajevima može isključiti vozilo iz saobraćaja. Nadležni apeluju da vozači ne čekaju prve snježne padavine. Pravovremena priprema, prilagođena brzina i povećan oprez ključni su za sigurnost na cestama tokom zimskih mjeseci.