Od danas obavezne zimske gume: Ovo su pravila koja svaki vozač mora znati

Od danas, 1. novembra, pa sve do 1. aprila 2026. godine, vozači u Bosni i Hercegovini dužni su koristiti zimsku opremu na vozilima, što podrazumijeva zimske gume ili lance za snijeg, u skladu s Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima.

Obaveza traje punih pet mjeseci i odnosi se na sve učesnike u saobraćaju, bez obzira na vremenske prilike. Kao alternativa zimskim gumama, dozvoljeno je posjedovanje lanaca za snijeg spremnih za upotrebu, ali stručnjaci preporučuju postavljanje zimskih guma na sva četiri točka zbog sigurnosti i stabilnosti vozila.

Vožnja s dvije zimske i dvije ljetne gume može biti posebno opasna u slučaju kočenja i skretanja, jer narušava ravnotežu automobila. Zimske gume izrađene su od mekše smjese koja zadržava elastičnost i prianjanje na niskim temperaturama, naročito ispod sedam stepeni Celzijusa. Osim što imaju dublje žljebove i lamele koje poboljšavaju prijanjanje, sadrže i smjesu silicijevog dioksida koja povećava trenje između točka i snježne površine.

Pravilnik propisuje da vozači moraju imati jednu od sljedećih opcija:

  • Zimske gume (oznake MS, M+S, M&S, Snow Winter) na svim točkovima,
  • Zimske gume na pogonskim točkovima uz lance ili druge uređaje za povećanje trakcije spremne za upotrebu,
  • Ljetne gume s minimum 4mm profila na svim točkovima i lanci za snijeg ili drugi uređaji za povećanje trakcije pripravni za montažu na najmanje dva pogonska točka.          Važno je napomenuti da vreća pijeska i lopata više nisu obavezni dio opreme za teretna vozila.

Pored zakonskih obaveza, preporučuje se da vozači iskoriste jesenje dane za provjeru ispravnosti svojih vozila. Stručnjaci savjetuju redovnu kontrolu akumulatora, kočionog sistema, svjetlosne signalizacije i tečnosti u vozilu. Posebnu pažnju treba obratiti na metlice brisača, stanje rashladne tekućine, kao i na funkcionalnost klima uređaja koji pomaže pri odmagljivanju stakala. Gumene dijelove i brave preporučuje se zaštititi od smrzavanja.

Redovna provjera i pravovremena priprema vozila može spriječiti veće probleme kada temperature padnu ispod nule i snijeg prekrije puteve. Sigurnost u zimskim uslovima počinje odgovornošću svakog vozača.

