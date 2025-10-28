Od subote obavezna zimska oprema u automobilima, evo šta morate imati i kolike su kazne

Od subote, 1. novembra, u Bosni i Hercegovini počinje zakonska obaveza korištenja zimske opreme u automobilima. Ova obaveza traje do 1. aprila naredne godine i važi bez obzira na vremenske prilike, što znači da svi vozači moraju pripremiti svoja vozila na vrijeme.

Zimska oprema, prema Pravilniku o saobraćaju u zimskim uvjetima, podrazumijeva više opcija koje vozači mogu izabrati. Najčešće se koristi kombinacija guma za zimsku upotrebu, s oznakama M+S, MS, M&S, Snow ili Winter, All season, sa obaveznom oznakom pahulje, koje moraju biti postavljene na svim točkovima vozila. Alternativno, vozači mogu imati ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra, ali su tada dužni u vozilu imati lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje trakcije, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Ova obaveza se odnosi na sva putnička i teretna vozila, dok su motocikli, traktori i slična vozila izuzeti. Važno je napomenuti da policija ima pravo isključiti iz saobraćaja svako vozilo koje nema propisanu zimsku opremu, bez obzira na to da li su putevi u tom trenutku prekriveni snijegom ili ne.

Vozači koji se zateknu u saobraćaju bez zimske opreme mogu biti kažnjeni s novčanom kaznom od 40 konvertibilnih maraka. Ako pravno lice dozvoli da vozilo bez propisane opreme učestvuje u saobraćaju, kazne su veće i mogu doseći nekoliko stotina maraka.

Iz BIHAMK-a i policijskih agencija poručuju da zimska oprema nije samo zakonska obaveza nego i pitanje sigurnosti. Zimske gume i lanci omogućavaju bolju kontrolu nad vozilom na klizavim i mokrim kolovozima te značajno smanjuju rizik od saobraćajnih nezgoda.

Vozačima se savjetuje da provjere pritisak u gumama, stanje kočnica, akumulatora i rashladne tečnosti prije nego što krenu na duža putovanja.

