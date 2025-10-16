Od 1. novembra obavezne zimske gume: Evo šta sve spada u zimsku opremu

RTV SLON
Zimska oprema obavezna je od 1. novembra do 1. aprila. Najavljene policijske provjere
Foto: BIHAMK/

Obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme počinje od 1. novembra 2025. godine, bez obzira na vremenske uslove. Vozači su dužni da na vozilu imaju odgovarajuću opremu kako bi bezbjedno učestvovali u saobraćaju tokom zimskih mjeseci.

Zimska oprema podrazumijeva:

a) pneumatike/gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili

b) pneumatike/gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili

c) pneumatike/gume za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.

Vreća pijeska i lopata za teretna vozila nisu više obavezni.

Kako biste izbjegli višesatna čekanja u vulkanizerskim radionicama početkom novembra, savjetujemo vozače da već sada zamijene ljetne gume zimskim i da pravovremeno pripreme vozilo za zimsku sezonu.

Hladni i magloviti dani donose izazove na cestama, a nepripremljeno vozilo može biti uzrok brojnih neugodnosti.

Podsjećamo vas da provjerite i sljedeće:

·        Akumulator

·        Nivo i stanje tekućina (rashladna, za stakla, ulje)

·        Kočioni sistem

·        Svjetlosnu signalizaciju

·        Brave i gumene dijelove oko vrata vozila (zaštita od smrzavanja)

Ne čekajte prvi snijeg i mraz – pripremite se na vrijeme i vozite sigurno!

pročitajte i ovo

Vijesti

Akcija “Koverta”: Pretresi u KS zbog sumnje na nepravilnosti u JU Služba za zapošljavanje

Tuzla i TK

Poljoprivrednici u Tuzli dužni prijaviti plan proizvodnje do 15. novembra

Vijesti

Danas se obilježava Svjetski dan hrane

Tuzla i TK

Počela isplata naknada civilnim žrtvama rata za septembar

Politika

Forto iz Washingtona: Vrijeme je za infrastrukturno partnerstvo BiH i SAD-a

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]