Od 1. novembra obavezne zimske gume: Evo šta sve spada u zimsku opremu

Obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme počinje od 1. novembra 2025. godine, bez obzira na vremenske uslove. Vozači su dužni da na vozilu imaju odgovarajuću opremu kako bi bezbjedno učestvovali u saobraćaju tokom zimskih mjeseci.

Zimska oprema podrazumijeva:

a) pneumatike/gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili

b) pneumatike/gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili

c) pneumatike/gume za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.

Vreća pijeska i lopata za teretna vozila nisu više obavezni.

Kako biste izbjegli višesatna čekanja u vulkanizerskim radionicama početkom novembra, savjetujemo vozače da već sada zamijene ljetne gume zimskim i da pravovremeno pripreme vozilo za zimsku sezonu.

Hladni i magloviti dani donose izazove na cestama, a nepripremljeno vozilo može biti uzrok brojnih neugodnosti.

Podsjećamo vas da provjerite i sljedeće:

· Akumulator

· Nivo i stanje tekućina (rashladna, za stakla, ulje)

· Kočioni sistem

· Svjetlosnu signalizaciju

· Brave i gumene dijelove oko vrata vozila (zaštita od smrzavanja)

Ne čekajte prvi snijeg i mraz – pripremite se na vrijeme i vozite sigurno!