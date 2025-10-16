Od 1. novembra obavezne zimske gume: Evo šta sve spada u zimsku opremu

Obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme počinje od 1. novembra 2025. godine, bez obzira na vremenske uslove. Vozači su dužni da na vozilu imaju odgovarajuću opremu kako bi bezbjedno učestvovali u saobraćaju tokom zimskih mjeseci.
Zimska oprema podrazumijeva:
a) pneumatike/gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili
b) pneumatike/gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili
c) pneumatike/gume za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.
Vreća pijeska i lopata za teretna vozila nisu više obavezni.
Kako biste izbjegli višesatna čekanja u vulkanizerskim radionicama početkom novembra, savjetujemo vozače da već sada zamijene ljetne gume zimskim i da pravovremeno pripreme vozilo za zimsku sezonu.
Hladni i magloviti dani donose izazove na cestama, a nepripremljeno vozilo može biti uzrok brojnih neugodnosti.
Podsjećamo vas da provjerite i sljedeće:
· Akumulator
· Nivo i stanje tekućina (rashladna, za stakla, ulje)
· Kočioni sistem
· Svjetlosnu signalizaciju
· Brave i gumene dijelove oko vrata vozila (zaštita od smrzavanja)
Ne čekajte prvi snijeg i mraz – pripremite se na vrijeme i vozite sigurno!