Koliko niske temperature utiču na sigurnost vaših guma?

Dolaskom hladnijih dana pravilno napuhane gume postaju ključan faktor sigurnosti u vožnji. Niže temperature uzrokuju smanjenje tlaka zraka u gumama, pa ih je tokom jeseni i zime potrebno redovno provjeravati i po potrebi dopuniti.

Stručnjaci upozoravaju da vožnja s preniskim tlakom nikada nije sigurna, iako se još uvijek vjeruje da su „mekše“ gume bolje za snijeg. Istraživanja pokazuju da takve gume gube prianjanje, povećavaju rizik od proklizavanja i troše više goriva. Samo pravilno napuhane gume omogućavaju stabilnost vozila i optimalan kontakt s cestom.

Za većinu automobila preporučeni tlak iznosi između 2 i 2,4 bara, a tačan podatak nalazi se na naljepnici s unutrašnje strane vozačevih vrata ili na poklopcu spremnika goriva. Niže temperature prirodno smanjuju tlak – oko 0,06 bara na svakih deset stepeni, pa nije rijetkost da se zimi gume djelomično ispuhaju.

Tlak se najbolje provjerava kada je automobil hladan, jer se nakon vožnje gume zagrijavaju i daju netačne rezultate. Preporučuje se kontrola najmanje jednom mjesečno, budući da manjak zraka nije uvijek vidljiv.

Znakovi preniskog tlaka mogu biti podrhtavanje volana, otežano upravljanje ili duži zaustavni put. Redovna provjera tlaka nije samo pitanje udobnosti, već i sigurnosti, jer produžava vijek trajanja guma i smanjuje potrošnju goriva. U zimskim uslovima to je jedna od najjednostavnijih, ali najvažnijih radnji koje vozač može poduzeti.