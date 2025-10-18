Da li su vaše gume spremne za zimu, šta je m+s ili all season?

Od 1. novembra do 1. aprila, u Bosni i Hercegovini i većem dijelu regiona, obavezna je upotreba zimske opreme na vozilima. Najviše dilema svake godine izazivaju oznake na gumama, posebno kada je riječ o M+S i All Season gumama, te o tome da li one zadovoljavaju zakonske i sigurnosne uslove za vožnju u zimskim mjesecima.

Oznaka M+S (Mud and Snow) znači da guma ima dezen koji je prilagođen blatu i snijegu. Međutim, to ne znači da je ta guma i stvarno testirana za zimske uslove. M+S oznaku proizvođači mogu sami dodati, jer ne postoji obavezan test koji dokazuje da guma dobro prianja na niskim temperaturama, ledu ili utabanom snijegu.

S druge strane, oznaka zimske pahuljice (Three Peak Mountain Snowflake, 3PMSF) jedina je koja potvrđuje da je guma prošla stroge testove za upotrebu u zimskim uslovima. Ona se nalazi uz simbol planine sa tri vrha i pahuljicom u sredini. Gume sa ovom oznakom smatraju se pravim zimskim gumama i jedine garantuju sigurno prianjanje kada temperatura padne ispod sedam stepeni Celzijusa.

Kombinovane, odnosno All Season gume, imaju i M+S i pahuljicu na sebi. To znači da su testirane i da mogu služiti tokom cijele godine, ali u praksi nude kompromis između ljetnih i zimskih performansi. U blagim zimama mogu biti dovoljno dobre, ali u snijegu i na ledu ipak ne pružaju isti nivo sigurnosti kao klasične zimske gume.

Vozači mogu jednostavno provjeriti imaju li prave zimske gume tako što će pogledati bočnu stranu pneumatika. Ako pored oznake M+S postoji i simbol pahuljice unutar planine, guma je odobrena za zimske uslove. Ako postoji samo M+S, guma se može koristiti, ali se preporučuje oprez i manja brzina u slučaju snijega ili leda na cesti.

Prava zimska guma napravljena je od mekše smjese koja zadržava elastičnost na niskim temperaturama i ima dublje kanale koji lakše izbacuju snijeg i blato ispod točkova. Upravo zato, iako zakon dopušta M+S oznaku, stručnjaci uvijek preporučuju gume sa pahuljicom kao jedini ispravan izbor za sigurnu vožnju u zimskim uslovima.