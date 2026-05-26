Od sutra drastično veće kazne za mobitel i pojas u vožnji: Evo šta se mijenja za vozače

Od sutra, u Bosni i Hercegovini počinje primjena novih izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, a među najvažnijim promjenama za vozače nalaze se znatno strožije kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa.

Izmjene zakona usvojene su 14. maja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a cilj novih mjera je smanjenje broja saobraćajnih nesreća i povećanje sigurnosti na cestama.

Prema novim odredbama, vozači koji koriste mobilni telefon tokom vožnje ili ne koriste sigurnosni pojas moći će biti kažnjeni iznosom od 200 do 400 KM. Dosadašnje kazne bile su višestruko manje.

Posebno stroge kazne predviđene su u slučajevima kada zbog korištenja telefona ili nevezivanja pojasa dođe do saobraćajne nezgode. U takvim situacijama kazne će iznositi od 400 do čak 2.000 KM, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci i izricanje dva kaznena boda.

Nove izmjene zakona dolaze nakon višegodišnjih upozorenja stručnjaka da korištenje mobitela tokom vožnje postaje jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nesreća. Posebno se upozorava na slanje poruka, pregled društvenih mreža i korištenje aplikacija tokom vožnje, zbog čega vozač često nekoliko sekundi ne prati stanje na cesti.

Zakonom su pooštrene i mjere za druge opasne prekršaje. Tako će se obijesnom vožnjom smatrati prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, velika prekoračenja brzine, preticanje preko pune linije, kao i vožnja pod dejstvom alkohola ili narkotika. Za takve prekršaje kazne će dosezati i do 5.000 KM.

Novim pravilima policija će moći i privremeno oduzeti vozilo višestrukim prekršiocima koji budu zatečeni u obijesnoj vožnji, ukoliko su za isti prekršaj već kažnjavani u prethodne dvije godine.

Izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH počinju se primjenjivati od srijede, 27. maja.