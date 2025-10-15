Kraj bahate vožnje, usvojene drakonske kazne

Bahati vozači u BiH uskoro će se suočiti s najstrožim kaznama do sada. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja koje donose drastične sankcije za one koji svojim ponašanjem na cestama ugrožavaju druge.

Prijedlog su uputili poslanici Saša Magazinović i Jasmin Imamović, a podržalo ga je 28 zastupnika. Istovremeno je usvojen zaključak kojim se Dom naroda Parlamenta BiH poziva da zakon razmatra po hitnom postupku, što znači da bi uskoro mogao stupiti na snagu.

Novi zakon značajno proširuje nadležnosti policijskih službenika. Oni će moći privremeno zadržati vozače pod dejstvom droga do 12 sati, dok ne prestane uticaj opojnih sredstava. Kazna za odbijanje testa na droge povećava se s dosadašnjih 400 na 1.000 KM.

Upotreba mobitela tokom vožnje biće znatno skuplja. Kazne će iznositi između 200 i 400 KM, a ako vozač s telefonom u ruci izazove nesreću, kazna može dostići i 2.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom do šest mjeseci.

Zakonom je po prvi put jasno definisana bahata vožnja kao svjesno i grubo kršenje saobraćajnih pravila. To uključuje prolazak kroz crveno svjetlo više puta, vožnju u naselju brzinom većom za više od 40 kilometara na sat od ograničenja, ili prestizanje kolone preko pune linije.

Za takva ponašanja predviđene su novčane kazne od 2.000 do 3.000 KM, uz šest mjeseci zabrane vožnje i dva kaznena boda. Ako bahata vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazna može doseći i 5.000 KM, a vozačka dozvola biti oduzeta do devet mjeseci.

„Ovim zakonom policiji dajemo konkretne mehanizme da s ulica ukloni one koji voze bez imalo odgovornosti. Ovo je važan iskorak u zaštiti života i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju“, rekao je Magazinović nakon glasanja.

Očekuje se da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrdi izmjene po hitnom postupku, nakon čega će bahati vozači u BiH konačno biti suočeni s kaznama koje će ih natjerati da dvaput razmisle prije nego što pritisnu gas.