Zimska oprema u BiH obavezna od 1. novembra: Kolike su kazne za vozače?

Obavezna upotreba zimske opreme u Bosni i Hercegovini počinje 1. novembra 2026. godine i traje do 1. aprila 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove. Vozači imaju još nekoliko dana da pripreme vozila, provjere stanje pneumatika i osiguraju opremu potrebnu za sigurniju vožnju tokom zimskih mjeseci.

Prema važećim propisima, zimska oprema ne podrazumijeva isključivo zimske gume. Za putnička vozila predviđene su različite mogućnosti, u zavisnosti od vrste pneumatika koje automobil koristi.

Koja zimska oprema je obavezna?

Vozači mogu koristiti zimske gume na svim točkovima. Druga mogućnost su zimske gume na pogonskim točkovima uz lance za snijeg ili druge odgovarajuće uređaje za povećanje prianjanja. Propisana je i kombinacija ljetnih guma na svim točkovima, s dubinom profila od najmanje četiri milimetra, uz lance za snijeg ili druge odgovarajuće uređaje koji se postavljaju na pogonske točkove.

To znači da vozači koji imaju odgovarajuće zimske gume na svim točkovima ne moraju automatski imati lance kao dio iste zakonski propisane kombinacije. Ipak, na pojedinim dionicama njihova upotreba može biti obavezna kada to nalažu saobraćajni znakovi ili uslovi na putu.

Provjerite gume prije početka zime

Prije zamjene ili pripreme pneumatika potrebno je provjeriti dubinu profila, pritisak u gumama i eventualna oštećenja. Istrošene ili oštećene gume mogu smanjiti prianjanje i otežati upravljanje vozilom na mokrom, zaleđenom ili snijegom prekrivenom kolovozu.

Vozačima se savjetuje da pregled i zamjenu guma obave na vrijeme, prije stvaranja većih gužvi u vulkanizerskim radionicama. Posebno je važno pripremiti vozilo za putovanja na planinskim dionicama i cestama na kojima su zimski uslovi češći.

Kolika je kazna za neposjedovanje zimske opreme?

Za vozače koji tokom propisanog perioda nemaju odgovarajuću zimsku opremu predviđena je novčana kazna od 40 KM. U zavisnosti od okolnosti, nadležni organi mogu poduzeti i dodatne mjere ako vozilo ne ispunjava uslove za sigurno učestvovanje u saobraćaju.

Zakonska obaveza važi od 1. novembra do 1. aprila, čak i ako nema snijega ili su temperature iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.

Pripremite i ostale dijelove vozila

Osim pneumatika, prije zime preporučuje se provjera akumulatora, kočnica, svjetala i brisača. Potrebno je provjeriti i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla te rashladnu tečnost, koje moraju biti prilagođene niskim temperaturama.

Prije polaska na put snijeg i led treba ukloniti sa stakala, svjetala i krova vozila. Na taj način poboljšava se preglednost, a smanjuje se i rizik da snijeg ili komadi leda tokom vožnje ugroze druge učesnike u saobraćaju.

Vozačima se preporučuje da pripremu automobila završe prije 1. novembra kako bi spremno dočekali početak perioda obavezne zimske opreme.