Obračun naknade za prijevoz zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona mijenja se od 1. novembra, nakon odluka koje je Vlada TK donijela danas na vanrednoj sjednici. Naknada će se ubuduće obračunavati prema broju dana koje zaposlenik provede na poslu, dok cijene autobusnih karata za ostale kategorije građana ostaju nepromijenjene.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je set akata kojima se preciznije uređuju uslovi za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza, način utvrđivanja njenog iznosa te postupak obračuna i isplate.

Obračun naknade za prijevoz prema evidenciji dolazaka na posao

Prema novim pravilima, visina naknade zavisit će od broja dana prisustva zaposlenika na radnom mjestu, a podaci će se utvrđivati na osnovu službenih evidencija budžetskih korisnika.

Izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife i davanjem saglasnosti na novi cjenovnik precizirane su i cijene pojedinačnih i mjesečnih radničkih karata, koje predstavljaju osnov za utvrđivanje pripadajuće naknade.

Obračun naknade za prijevoz prema novom sistemu počet će se primjenjivati od 1. novembra, dok će se za pojedinačne i vrijednosne, kao i mjesečne radničke karte, novi obračun primjenjivati retroaktivno od 1. septembra.

Iz Vlade TK navode da je cilj ovih izmjena ujednačiti postupanje svih budžetskih korisnika, pojednostaviti primjenu propisa i omogućiti preciznije ostvarivanje prava zaposlenih.

Cijene autobusnih karata za građane ostaju iste

Važno je razlikovati promjene koje se odnose na naknade zaposlenih od cijena karata u javnom prijevozu. Novim cjenovnikom nisu povećane cijene pojedinačnih i mjesečnih karata na kantonalnim linijama za građane.

Cijena pojedinačne vožnje unutar užeg područja Tuzle ostaje 1,50 KM, dok karta za vožnju na ostalim kantonalnim linijama košta 2,50 KM.

Mjesečna karta za nezaposlene osobe, nezaposlene demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce i dalje iznosi 88 KM.

Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, dobitnici priznanja Zlatni ljiljan te članovi porodica šehida i poginulih boraca, cijena mjesečne karte ostaje 30 KM.

Nisu mijenjane ni cijene ostalih pretplatnih karata. Redovna polumjesečna karta košta 44 KM, odnosno 15 KM za povlaštene kategorije.

Polugodišnja karta za redovne pretplatnike iznosi 475 KM, a za povlaštene kategorije 162 KM. Godišnja karta košta 950 KM za redovne korisnike, dok povlaštene kategorije za istu kartu izdvajaju 324 KM.

Prema informacijama Vlade Tuzlanskog kantona, ove cijene ostaju na dosadašnjem nivou, a novim odlukama prvenstveno se uređuje način obračunavanja i isplate naknada za prijevoz zaposlenih koji se finansiraju iz kantonalnog budžeta.