Vlada TK i sindikati potpisali sporazum o povećanju plata budžetskim korisnicima

Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je sporazum sa predstavnicima sindikalnih organizacija o povećanju plata za sve budžetske korisnike u 2026. godini. Plate će biti povećane za sedam posto od 1. januara 2026. godine, dok dodatno povećanje od tri posto stupa na snagu 1. septembra 2026. godine.

Povećanje obuhvata sve sektore

Povećanje se odnosi na sve zaposlene koji primaju platu iz budžeta TK, uključujući obrazovanje, policiju i državnu upravu. Iz Vlade TK istaknuto je da se radi o nastavku kontinuiranog rasta plata započetog 2022. godine, te da je u ovom mandatu kumulativno ostvareno prosječno povećanje od oko 55 posto za sve budžetske korisnike. Posebno je naglašen kvalitet socijalnog dijaloga između Vlade i sindikata.

„Koristim priliku da čestitam pregovaračkom timu Vlade TK na čelu sa ministrom finansija koji je vodio pregovore i koji je zapravo i najzaslužniji što smo u poziciji da danas, nekoliko sedmica prije isteka godine i prije kreiranja prijedloga budžeta imamo ovakvu vrstu dogovora“, izjavio je Irfan Halilagić, premijer TK.

Predstavnici sindikata ocijenili su da je socijalni dijalog bio ključan za postizanje dogovora i stabilno planiranje budžeta.

„Ja mogu da izrazim svoje zadovoljstvo što smo jedan težak i ozbiljan pregovački proces uspješno završili, da smo nastavili kontinuitet rasta plaća po principima kakve smo sami sebi zacrtali, a to je da rast plaća prati rast prihoda u budžetu i isto tako da pokušamo na maksimalan način da amortizujemo inflaciju i sve ono što ona negativno donosi“, kazao je Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK.

Sedin Đulović, predsjednik Sindikata policijskih službenika naglasio je da je Vlada TK i ove godine pokazala razumijevanje za potrebom povećanja osnovice za policijske službenike.

“U svoje lično ime i u ime sindikata policije ja izražavam zadovoljstvo postignutim dogovorom“, poručio je Đulović.

Predstavnik sindikata državne uprave Samir Kurtović poručio je da ovakav socijalni dijalog treba biti primjer drugim kantonima, ističući da nijedna druga kantonalna vlada nije dogovorila ovakvo povećanje osnovice.

„Ovaj naredni period će biti jako kvalitetan i jako dobar i jasna je poruka svim vladama kantona da ovakav pregovaratski tim na čelu sa predsednicama koordinacija riješi ova pitanja na izuzetno kvalitetan i dobar način“, kazao je Kurtović.

Uštede iz Zakona o doprinosima omogućile rast plata

Povećanje plata za sve budžetske korisnike u 2026. godini omogućeno je zahvaljujući uštedama ostvarenim izmjenama Zakona o doprinosima, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma između Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata.

Prema procjenama, uštede iznose oko 10 miliona KM u 2025. godini i oko 20 miliona KM u 2026. godini, uz dodatna 3 miliona KM, a ta sredstva su, kako je naglašeno, namjenski usmjerena isključivo na povećanje plata, a ne na pokrivanje drugih budžetskih rashoda.