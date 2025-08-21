Novi podaci o cijenama u FBiH: Hrana pojeftinila, prijevoz poskupio

U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u julu 2025. godine u prosjeku su porasle za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najveći mjesečni rast zabilježen je u odjeljku Prijevoz – 1,6 posto, dok su cijene u kategoriji Ostala dobra i usluge porasle za 1,0 posto. Rast od 0,6 posto zabilježen je u Zdravstvu te u Restoranima i hotelima, dok su Stanovanje, voda, električna energija, plin i energenti, kao i Namještaj, kućanski uređaji i održavanje kuće poskupjeli za po 0,5 posto. Rekreacija i kultura porasli su za 0,4 posto.

Pad cijena zabilježen je kod Odjeće i obuće – 1,7 posto, Hrane i bezalkoholnih pića – 0,4 posto, te Komunikacija – 0,1 posto. U ostalim odjeljcima cijene se nisu mijenjale.

Na godišnjem nivou, u julu 2025. u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su u prosjeku porasle za 4,5 posto, što predstavlja stopu godišnje inflacije.