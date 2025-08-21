Novi podaci o cijenama u FBiH: Hrana pojeftinila, prijevoz poskupio

Arnela Šiljković - Bojić
Namirnice/Hrana
Foto: Arhiva RTV Slon

U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u julu 2025. godine u prosjeku su porasle za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najveći mjesečni rast zabilježen je u odjeljku Prijevoz – 1,6 posto, dok su cijene u kategoriji Ostala dobra i usluge porasle za 1,0 posto. Rast od 0,6 posto zabilježen je u Zdravstvu te u Restoranima i hotelima, dok su Stanovanje, voda, električna energija, plin i energenti, kao i Namještaj, kućanski uređaji i održavanje kuće poskupjeli za po 0,5 posto. Rekreacija i kultura porasli su za 0,4 posto.

Pad cijena zabilježen je kod Odjeće i obuće – 1,7 posto, Hrane i bezalkoholnih pića – 0,4 posto, te Komunikacija – 0,1 posto. U ostalim odjeljcima cijene se nisu mijenjale.

Na godišnjem nivou, u julu 2025. u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su u prosjeku porasle za 4,5 posto, što predstavlja stopu godišnje inflacije.

pročitajte i ovo

BiH

Saznajte koje naknade nemaju karakter plaće u javnom sektoru prema novoj uredbi

Vijesti

Ethno BiH 2025: Sutra završni koncert u Tuzli

Vijesti

FBI pretresao dom bivšeg Trumpovog savjetnika Johna Boltona

Vijesti

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 22. august?

Vijesti

Tržište rada u BiH pod pritiskom: manje oglasa, sve više kandidata

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]