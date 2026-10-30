Pad helikoptera EUFOR-a: Italijanski ministar dolazi u BiH

Pad helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, u kojem su poginule četiri osobe, razlog je današnjeg dolaska italijanskog ministra odbrane Guida Crosetta u Bosnu i Hercegovinu. Ministar će posjetiti povrijeđene pripadnike misije, dok nadležne institucije nastavljaju istragu o okolnostima nesreće. Kao jedan od mogućih uzroka spominje se tehnički kvar, ali zvanične potvrde još nema.

Dolazak italijanskog ministra najavio je zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović, koji je kazao da su domaće institucije odmah nakon nesreće ponudile pomoć EUFOR-u.

Goganović je naveo da je helikopter obavljao redovne aktivnosti u okviru mirovne misije te izrazio saučešće porodicama poginulih, pripadnicima EUFOR-a i građanima Italije.

U nesreći koja se dogodila jučer na području Gorica kod Brčkog poginule su četiri osobe, dok je 11 povrijeđeno. Prema informacijama EUFOR-a, povrijeđeni su stabilnog zdravstvenog stanja.

Dvoje povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, dok se ostali nalaze na liječenju u Brčkom.

Pad helikoptera EUFOR-a: Istražuje se mogući tehnički kvar

Italijansko Ministarstvo odbrane i EUFOR pokrenuli su istrage kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. Prema dosadašnjim informacijama, helikopter CH-47F Chinook srušio se tokom redovne obuke, u fazi polijetanja ili neposredno nakon njega.

Italijanski portal Open, pozivajući se na analizu snimka nesreće, navodi da bi jedan od mogućih uzroka mogao biti kvar na rotorskom sistemu helikoptera.

Na objavljenom snimku može se vidjeti kako se letjelica prije pada nekoliko puta okreće oko svoje ose. Ipak, stručne procjene zasnovane na snimku nisu dovoljne za utvrđivanje uzroka nesreće.

U pojedinim italijanskim medijima spominje se i mogućnost udara u dalekovod, ali ni ta informacija nije zvanično potvrđena.

Iz italijanskog Ministarstva odbrane upozoravaju da bi istraga mogla trajati danima, a konačni zaključci bit će poznati tek nakon detaljne tehničke analize.

Objavljena imena četvero poginulih

Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto ranije je potvrdio identitet četvero stradalih. Poginuli su pripadnici italijanske vojske Simone Ruggia i Claudio Marchesi, kao i pripadnici Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog križa Franco Adriano Zecchillo i Laura Procacci.

U helikopteru se u trenutku nesreće nalazilo ukupno 15 osoba, a prema zvaničnim informacijama, nijedan civil nije povrijeđen niti je pričinjena šteta na civilnoj infrastrukturi.

EUFOR je pozvao javnost da se suzdrži od širenja neprovjerenih informacija o uzrocima pada helikoptera i naglasio da će rezultate istrage objaviti nakon što činjenice budu utvrđene.