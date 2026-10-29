Dva povrijeđena nakon pada helikoptera kod Brčkog upućena u UKC Tuzla, treći u pripremi za transport

Jasmina Ibrahimović

Nakon pada helikoptera u mjestu Gorica, kod Brčkog, dva pacijenta upućena su u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, dok je treći u pripremi za premještaj u ovu zdravstvenu ustanovu.

Kako je saopćeno iz UKC-a Tuzla, direktor ove ustanove, prof. dr. Šekib Umihanić, u kontaktu je s predstavnicima EUFOR-a i JZU Zdravstvenog centra Brčko u vezi s transportom i prijemom povrijeđenih.

Dežurne hirurške i anesteziološke ekipe, kao i svi raspoloživi kapaciteti UKC-a Tuzla, u stanju su pripravnosti i spremni za prijem povrijeđenih pacijenata.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tri osobe poginule u padu helikoptera EUFOR-a u Brčkom, 12 povrijeđenih

Istaknuto

Kod Brčkog se navodno srušio helikopter EUFOR-a, prijavljene smrtne žrtve

BiH

Na Manjači od ponedjeljka velika vojna vježba OSBiH i NATO-a, učestvovat...

Vijesti

EUFOR i spasilački tim iz Vogošće prvi put izveli obuku pasa...

Istaknuto

EUFOR na Sajmu knjige u Tuzli: Posjetioci učili i o prvoj...

Vijesti

Nakon 395 požara Vlada TK razmatra nabavku višenamjenskog helikoptera

Istaknuto

Tri osobe poginule u padu helikoptera EUFOR-a u Brčkom, 12 povrijeđenih

Magazin

Dylan Dog dobio poštansku marku za 40. rođendan

Vijesti

Povrat imovine stečene kriminalom: Agencija FBiH na radionici u Sofiji

Vijesti

PU Svatovac: Sigurnost, njega i prirodno okruženje za ugodniji život starijih osoba

Vijesti

Za sport u TK 1,67 miliona KM: Poznato koji klubovi dobijaju najviše novca

Učitati više