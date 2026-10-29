Dva povrijeđena nakon pada helikoptera kod Brčkog upućena u UKC Tuzla, treći u pripremi za transport

Nakon pada helikoptera u mjestu Gorica, kod Brčkog, dva pacijenta upućena su u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, dok je treći u pripremi za premještaj u ovu zdravstvenu ustanovu.

Kako je saopćeno iz UKC-a Tuzla, direktor ove ustanove, prof. dr. Šekib Umihanić, u kontaktu je s predstavnicima EUFOR-a i JZU Zdravstvenog centra Brčko u vezi s transportom i prijemom povrijeđenih.

Dežurne hirurške i anesteziološke ekipe, kao i svi raspoloživi kapaciteti UKC-a Tuzla, u stanju su pripravnosti i spremni za prijem povrijeđenih pacijenata.