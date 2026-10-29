Kod Brčkog se navodno srušio helikopter EUFOR-a, prijavljene smrtne žrtve

U mjestu Gorice kod Brčkog danas se, prema nezvaničnim informacijama, srušio vojni helikopter EUFOR-a, a u nesreći je navodno bilo smrtno stradalih i povrijeđenih osoba. Zvanična potvrda okolnosti nesreće i broja stradalih još se očekuje.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u helikopteru se nalazilo 15 osoba, od kojih su tri navodno izgubile život, dok su ostali povrijeđeni i prevezeni u bolnicu u Brčkom.

Na mjestu navodne nesreće, prema dostupnim informacijama, nalaze se policija, ekipe hitne medicinske pomoći i druge nadležne službe koje rade na zbrinjavanju povrijeđenih.

Uzrok pada helikoptera za sada nije poznat, a očekuje se zvanično oglašavanje nadležnih institucija i misije EUFOR-a u Bosni i Herce