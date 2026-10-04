U Brčkom nedostaju glasački listići za dio birača, zabilježeni i tehnički problemi

Na jednom biračkom mjestu u Brčko distriktu danas nedostaje dio glasačkih listića za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, dok su na više lokacija zabilježeni i tehnički problemi sa izbornom opremom.

Predsjednik Izborne komisije Brčko distrikta Marko Tadić izjavio je da su na biračkom mjestu u Bukviku, broj 200C019, u dostavljenom izbornom materijalu nedostajali glasački listići za birače koji glasaju prema entitetskoj opciji Republike Srpske.

Na tom biračkom mjestu pravo glasa ima oko 400 birača. Tadić je pojasnio da je biračko mjesto formalno otvoreno jer birači koji glasaju prema entitetskoj opciji Federacije BiH mogu nesmetano dobiti sva tri predviđena glasačka listića.

Izborna komisija Brčko distrikta o problemu je obavijestila Centralnu izbornu komisiju BiH, od koje se očekuju instrukcije o daljnjem postupanju.

Tadić je naveo da je dostava izbornog materijala, prema informacijama kojima raspolaže komisija, obavljena uredno, dok razlog zbog kojeg nedostaje jedna vrsta glasačkih listića za sada nije poznat.

Tokom izbornog dana evidentirani su i tehnički problemi na više biračkih mjesta, među kojima su poteškoće u radu uređaja za skeniranje glasačkih listića. Većina kvarova otklonjena je intervencijama tehničara ili zamjenom uređaja, nakon čega je glasanje nastavljeno.

Prema informacijama sa biračkih mjesta u Brčkom, primjena novih izbornih tehnologija uglavnom protiče bez većih poteškoća za birače.