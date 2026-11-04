Akcija „Noćni lovac“ u Brčkom rezultirala je rasvjetljavanjem 11 teških krađa počinjenih u kućama čiji vlasnici nisu bili prisutni, a policija je pronašla i privremeno oduzela čak 197 predmeta za koje se sumnja da potiču iz provala. Jedna osoba je uhapšena, dok se za drugim osumnjičenim još traga.

Policijski službenici Brčko distrikta BiH, pod nadzorom nadležnog Tužilaštva, proveli su operativne aktivnosti na području više naselja u kojima su u prethodnom periodu evidentirane provale u porodične kuće.

Krađe su počinjene u Poljacima, Donjim Laništima, Jagodnjaku, Ulicama, Donjim Dubravicama, Boderištu i Boću. Na meti osumnjičenih bili su objekti čiji vlasnici nisu boravili u njima, a pričinjena je znatna materijalna šteta.

Akcija „Noćni lovac“: Pronađeno 197 predmeta iz provala

Po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda Brčko distrikta, policija je izvršila pretres jedne osobe, stambenih objekata, drugih prostorija i motornog vozila.

Prilikom pretresa pronađeno je 197 predmeta koji se dovode u vezu s počinjenim krađama. Među njima su televizori, trimeri, motorne pile, različite radne mašine i profesionalni alati.

Pronađeni predmeti privremeno su oduzeti i bit će korišteni kao dokazni materijal u daljnjem krivičnom postupku.

Nakon kriminalističke obrade više osoba, policija je uhapsila 29-godišnjaka iz Brčkog zbog sumnje da je učestvovao u krađama.

Za drugim osumnjičenim, muškarcem iz Brčkog rođenim 1998. godine, policija intenzivno traga.

Uhapšeni će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, u zakonskom roku biti predat Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

Uhapšen i 25-godišnjak porijeklom iz Tuzle

Policija Brčko distrikta saopćila je da je, nezavisno od ove akcije, rasvijetljena i serija krađa počinjenih u stambenim zgradama, koje su u prethodnom periodu izazvale uznemirenost građana.

Zbog sumnje da je učestvovao u tim krađama uhapšen je 25-godišnji muškarac porijeklom iz Tuzle, s prebivalištem u Brčkom. Protiv njega će također biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu.

Prema informacijama Policije Brčko distrikta koje je prenio Klix.ba, pronađeni predmeti i prikupljeni dokazi bit će korišteni u nastavku krivičnih postupaka protiv osumnjičenih.