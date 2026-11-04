FK Sloboda pokreće „Čuvari Slobode“: Navijači mogu pomoći klubu mjesečnim uplatama

Projekt „Čuvari Slobode“ novi je način finansijske podrške Fudbalskom klubu Sloboda Tuzla, kroz koji navijači, simpatizeri i prijatelji kluba mogu redovnim mjesečnim uplatama doprinijeti njegovoj finansijskoj stabilnosti. Uplate će se realizovati putem trajnih naloga u bankama, a iznos podrške svaki učesnik određuje samostalno.

Iz FK Sloboda ističu da je cilj projekta stvaranje stabilnog izvora prihoda i smanjenje finansijske zavisnosti kluba. Model je zasnovan na evropskim praksama navijačkog učešća u finansiranju sportskih kolektiva, a podršku mogu pružiti svi zainteresovani građani.

Čuvari Slobode: Informativni sastanak danas na Tušnju

Za sve zainteresovane navijače i simpatizere danas, 4. novembra, od 16:30 sati bit će organizovan informativni punkt u prostorijama FK Sloboda na Stadionu Tušanj.

Članovi klupskog osoblja i marketing tima pružat će informacije o projektu, dijeliti brošure i pomagati zainteresovanima pri popunjavanju obrazaca potrebnih za aktivaciju trajnog naloga u banci.

Kako postati član i uplaćivati podršku klubu?

Učešće u projektu omogućeno je ugovaranjem trajnog naloga u banci, pri čemu navijači sami određuju mjesečni iznos i datum realizacije uplate. Iznos može biti 5, 10, 20, 50 KM ili više, zavisno od mogućnosti i želje pojedinca.

Za aktivaciju trajnog naloga potrebno je posjetiti poslovnicu banke. Prema uputama kluba, zaposlene osobe trebaju priložiti dokaz o radnom angažmanu, odnosno ugovor o radu ili ugovor o djelu, studenti i učenici važeći indeks ili potvrdu o redovnom školovanju, a penzioneri posljednji penzioni ček ili rješenje o penzionisanju.

Učesnici dobijaju digitalnu karticu i klupske pogodnosti

Nakon aktivacije trajnog naloga, potrebno je potvrdu iz banke dostaviti klupskom menadžmentu na e-mail adresu [email protected].

Uz potvrdu je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu.

Nakon provjere dostavljenih podataka, učesnicima će biti izdata zvanična digitalna kartica „Čuvar Slobode“, koja omogućava određene klupske pogodnosti, popuste kod poslovnih partnera i poseban status u okviru projekta.

Iz kluba su saopćili da se pripremaju i instrukcije za navijače koji žive u inostranstvu, kako bi mogli pružiti finansijsku podršku putem deviznih uplata koristeći IBAN i SWIFT podatke.

Projektom „Čuvari Slobode“ klub želi omogućiti kontinuirano uključivanje navijača u njegovo finansiranje, uz mogućnost da svako doprinese u skladu sa svojim mogućnostima.