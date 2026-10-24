Sloboda pobijedila Stupčanicu na Tušnju i stigla do trećeg mjesta

RTV SLON
Sloboda
Foto: Facebook

Sloboda je pobijedila Stupčanicu rezultatom 1:0 u utakmici 11. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, odigranoj danas na stadionu Tušanj. Tuzlanskom timu tri boda donio je Mehanović pogotkom iz slobodnog udarca.

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 40. minuti, kada je Mehanović preciznim udarcem iz prekida savladao golmana gostiju i donio prednost crveno-crnima.

Ekipa koju s klupe predvodi Edis Mulalić u drugom poluvremenu nastojala je zadržati minimalno vodstvo, dok su gosti pokušavali doći do izjednačenja.

U nastavku je viđena čvrsta igra s dosta prekršaja i prekida. Obje ekipe imale su pokušaje prema protivničkom golu, ali se rezultat do posljednjeg sudijskog zvižduka nije promijenio.

Ovom pobjedom Sloboda je osvojila nova tri boda i nakon 11 odigranih kola zauzela treće mjesto na prvenstvenoj tabeli s ukupno 21 bodom.

Stupčanica je ostala na 20 bodova i trenutno zauzima četvrtu poziciju, odmah iza tuzlanskog kluba.

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