Koliko dugo treba čuvati plaćene račune u FBiH? Jedna greška može vas koštati dvostrukog plaćanja

Plaćene račune za struju, vodu, telefon i druge usluge ne treba bacati odmah nakon uplate. Iako mnogi građani potvrde o plaćanju čuvaju kratko ili ih uopće ne arhiviraju, upravo ti dokumenti mogu biti važan dokaz u slučaju greške u evidenciji ili naknadnog potraživanja duga.

Dešava se da građani dobiju opomenu za račun koji su već platili, jer uplata nije pravilno evidentirana ili je došlo do greške u knjiženju. U takvim situacijama sačuvana potvrda o uplati može pomoći da se izbjegne ponovno plaćanje iste obaveze.

Račune za režije čuvati najmanje dvije godine

Za račune za električnu energiju, vodu, plin, grijanje i druge komunalne usluge praktično je čuvati potvrde o plaćanju najmanje dvije godine. Ako postoji spor, reklamacija ili neizmireno potraživanje, dokumentaciju je potrebno sačuvati dok se slučaj ne riješi.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, određena potraživanja za komunalne usluge za potrebe domaćinstva zastarijevaju za godinu dana. Međutim, rok zastare nije isto što i rok čuvanja računa i ne znači da nakon godinu dana treba odbaciti dokaz o izvršenoj uplati.

Računi za telefon i internet

Račune za mobilnu i fiksnu telefoniju, internet i kablovsku televiziju preporučljivo je čuvati najmanje jednu do dvije godine. Posebno je korisno sačuvati potvrde o uplati ako dođe do neslaganja s operaterom.

Nakon raskida ugovora treba sačuvati završni račun, potvrdu o izmirenim obavezama i dokumentaciju o eventualnom vraćanju opreme. Jednogodišnji rok zastare odnosi se na određena potraživanja iz telefonskih usluga, ali se ne može automatski primijeniti na svaki ugovorni odnos.

Računi za kućanske aparate i skuplje proizvode

Račune za televizore, računare, mobitele, frižidere, veš-mašine i druge skuplje proizvode najbolje je čuvati do isteka garancije i završetka eventualnih reklamacija. Uz račun je korisno sačuvati garantni list i dokumentaciju o popravkama ili servisiranju.

Potvrde o otplati kredita i dokumentacija o nekretninama

Potvrde o konačnoj otplati kredita i zatvaranju dugovanja preporučljivo je čuvati trajno. Isto važi za kupoprodajne ugovore i dokumentaciju o vlasništvu nad nekretninama, koji mogu biti potrebni u budućim imovinskopravnim postupcima.

Građani potvrde o plaćanju mogu čuvati u papirnom ili elektronskom obliku, važno je samo da ih mogu pronaći kada zatrebaju. Posebnu pažnju treba posvetiti dokumentima povezanim sa sporovima i dugovanjima, koje ne treba bacati dok se situacija konačno ne riješi.