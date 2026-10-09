Sloboda sutra dočekuje Travnik: Crveno-crni žele zaustaviti lidera prvenstva

Sloboda sutra dočekuje Travnik u okviru 9. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a susret na stadionu Tušanj počinje u 15 sati. Tuzlanski tim očekuje zahtjevan protivnik, koji u dosadašnjem dijelu prvenstva nije upisao nijedan poraz i trenutno zauzima prvo mjesto na tabeli.

Uoči utakmice, na današnjoj konferenciji za medije o pripremama, očekivanjima i stanju u ekipi govorili su šef stručnog štaba Slobode Edis Mulalić i fudbaler prvog tima Tarik Kapetanović.

Mulalić je najavio određene promjene u sastavu u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Posušja, naglašavajući da njegova ekipa mora pokazati više kontinuiteta u igri.

„Kući igramo, negdje će ta kuća i diktirati sam sastav. Neće biti isti kao u Posušju. Iza sebe imamo dvije teške utakmice, jednu smo pobijedili, jednu izgubili, gdje smo ponovo pokazali dva lica, to Sloboda ne smije sebi da dozvoli“, kazao je Mulalić.

Mulalić o igračkom kadru pred utakmicu Slobode i Travnika

Kada je riječ o zdravstvenom stanju ekipe, situacija je uglavnom povoljna, ali će konačna odluka o nastupu pojedinih fudbalera biti donesena nakon posljednjeg treninga.

„Što se tiče zdravstvenog biltena, igrači su negdje svi na okupu. Možda jedan, dva jučer od treninga neke udarce su imali, hoće li moći nastupiti, imamo još jedan danas trening pa ćemo vidjeti za sutra“, rekao je Mulalić.

Stručni štab tako će do početka susreta imati jasniju sliku o raspoloživom igračkom kadru, a domaći teren mogao bi utjecati i na izbor početne postave.

Kapetanović: Samo pobjeda dolazi u obzir

U redovima Slobode svjesni su da ih očekuje jedan od najzahtjevnijih protivnika u dosadašnjem dijelu prvenstva. Ipak, fudbaleri vjeruju da pred domaćim navijačima mogu ostvariti pozitivan rezultat.

Tarik Kapetanović istakao je da je ekipa tokom sedmice dobro trenirala te da želi popraviti utisak nakon poraza od Posušja.

„Znamo da nas očekuje jako teška utakmica protiv ekipe Travnika koja do sad nije izgubila ni jednu utakmicu i prva je na tabeli, ali mi igramo na Tušnju i mislim da samo pobjeda dolazi u obzir. Što se tiče nas dobro smo trenirali ove sedmice i nadam se da ćemo se iskupiti za ovaj poraz u Posušju“, kazao je Kapetanović.

Utakmica između Slobode i Travnika igra se sutra, 10. oktobra, na stadionu Tušanj, s početkom u 15 sati. Tuzlaci će pokušati prekinuti niz neporaženosti gostiju i osvojiti važna tri prvenstvena boda.