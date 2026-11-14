Sloboda sutra gostuje u Čapljini: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

Fudbaleri Slobode sutra, u nedjelju 15. novembra, gostuju ekipi HNK Čapljina u susretu 14. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica na stadionu Bjelave počinje u 13:30 sati.

Crveno-crni u ovaj susret ulaze s druge pozicije na prvenstvenoj tabeli i 27 osvojenih bodova, samo dva manje od vodećeg Posušja. Nakon 13 odigranih kola, Sloboda ima učinak od osam pobjeda, tri remija i dva poraza, uz gol-razliku 23:10.

Sloboda u Čapljinu dolazi nakon tri uzastopne prvenstvene pobjede. U prethodnom kolu na Tušnju je savladala Igman iz Konjica rezultatom 3:1, a novim trijumfom želi nastaviti dobru seriju i zadržati priključak za vodećom ekipom.

Domaćin se nalazi na posljednjem, 16. mjestu tabele sa osam bodova. Čapljina je u dosadašnjem dijelu prvenstva ostvarila dvije pobjede i dva remija, uz devet poraza.

U ostalim susretima ovog kola Posušje će dočekati Stupčanicu, dok Travnik gostuje Igmanu u Konjicu. Sloboda će jesenji dio prvenstva zaključiti domaćom utakmicom protiv Rudara iz Kaknja, koja je zakazana za 21. novembar.