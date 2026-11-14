MUP TK upozorava na prevare putem SMS-a i Vibera: Građani ostaju bez novca zbog lažnih linkova

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upozorila je građane na sve učestalije pokušaje prevara putem društvenih mreža, SMS poruka i mobilnih aplikacija, kojima prevaranti pokušavaju doći do ličnih i bankovnih podataka, a potom i novca s računa građana.

Kako je saopćeno iz MUP-a TK, tokom novembra zaprimljeno je više prijava koje ukazuju na različite oblike ovakvih prevara. Građani se putem poruka i lažnih linkova pozivaju da ažuriraju bankovne podatke ili unesu informacije o svojim računima, karticama i PIN kodovima.

Jedan od uočenih načina prevare odnosi se na lažne web stranice i internet trgovine koje se reklamiraju putem društvenih mreža. Na njima se nude proizvodi po izrazito niskim cijenama i uz velike popuste, a građani koji pokušaju obaviti kupovinu ostavljaju podatke o bankovnim karticama. Nakon toga prevaranti neovlašteno preuzimaju novac s njihovih računa, dok naručena roba nikada ne bude isporučena.

Iz policije upozoravaju da se ovakve prevare posebno mogu pojaviti tokom sezonskih sniženja, poput Black Friday akcija, kada građani zbog povoljnih ponuda često donose brze odluke.

Drugi oblik prevare podrazumijeva SMS i Viber poruke koje se šalju u ime banaka. U njima se od građana traži da ažuriraju mobilno bankarstvo kako bi izbjegli navodnu obustavu njegovog rada, nakon čega dobijaju linkove putem kojih se od njih zahtijeva unos PIN-a, CVC koda, JMB-a i drugih ličnih podataka.

Na taj način prevaranti mogu dobiti pristup bankovnim računima i neovlašteno raspolagati novcem koji se na njima nalazi.

Policija savjetuje poseban oprez

Uprava policije MUP-a TK apeluje na građane da ne dostavljaju lične i bankovne podatke putem SMS-a, Vibera, telefonskih poziva ili drugih neprovjerenih kanala. Naglašavaju da se ažuriranje podataka u bankama ne obavlja putem takvih poruka i linkova, već isključivo kroz zvanične kanale banke, uključujući njenu službenu aplikaciju.

Kada je riječ o internet kupovini, građanima se savjetuje da pažljivo provjere adresu web stranice, jer i male razlike u nazivu ili neuobičajene domene mogu ukazivati na pokušaj prevare. Poseban oprez potreban je kod ponuda s nerealno velikim popustima i vremenskim ograničenjima koja stvaraju pritisak na brzu kupovinu.

Policija preporučuje kupovinu na provjerenim stranicama, provjeru kontakt-podataka, uslova poslovanja i iskustava drugih kupaca, kao i izbjegavanje unosa podataka o kartici na stranicama čija sigurnost nije potvrđena. Građanima se savjetuje i korištenje kartica s ograničenim iznosom ili dodatnih mjera zaštite koje nudi banka.

Ukoliko građani postanu žrtve ovakve prevare, potrebno je odmah kontaktirati banku radi blokiranja kartice i pokretanja procedure osporavanja transakcije. Također, važno je sačuvati sve dokaze, uključujući snimke ekrana, linkove, potvrde o transakcijama i prepisku, te slučaj prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili stanici, odnosno pozivom na broj 122.

Iz MUP-a TK navode da poduzimaju potrebne aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju prijavljenih slučajeva pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Građanima je upućen apel da budu oprezni i upozore članove porodice, posebno starije osobe, na moguće pokušaje ovakvih prevara.