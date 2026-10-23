Pretresi širom Tuzlanskog kantona: Oduzeti oružje, sumnjiva droga i novac

Ali Huremović
Pretresi širom Tuzlanskog kantona: Oduzeti oružje, sumnjiva droga i novac

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na više lokacija širom kantona, tokom kojih su pronađeni i privremeno oduzeti oružje, novac i više pakovanja materija za koje se sumnja da su opojne droge.

Akcija je provedena u četvrtak, 22. oktobra, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i na osnovu naredbi nadležnih općinskih sudova.

Pretresene su osobe, kao i stambene i druge prostorije koje koriste osobe koje se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga i drugim krivičnim djelima.

Tokom pretresa oduzeto 21 pakovanje sumnjivih materija

Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, tokom pretresa pronađeno je 15 PVC pakovanja s materijom bijele boje koja izgledom podsjeća na amfetamin, poznat kao speed, te šest pakovanja biljne materije za koju se sumnja da je kanabis.

Policija je privremeno oduzela i tri digitalne vage za precizno mjerenje, određenu količinu novca, jednu pušku i dva gasna pištolja.

Pronađeni su i drugi predmeti koji bi mogli biti korišteni kao dokazi u daljem postupku.

Slijedi vještačenje oduzetih materija

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navode da će oduzete materije biti upućene na vještačenje kako bi se utvrdio njihov sastav.

Nakon završetka potrebnih istražnih radnji, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će dostavljeni odgovarajući izvještaji protiv osoba obuhvaćenih pretresima.

Policija nije precizirala na kojim su lokacijama pretresi provedeni niti koliko je osoba obuhvaćeno ovom akcijom.

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