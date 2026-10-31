MUP TK objavio liste kandidata za prijem 300 policajaca: Provjerite rezultate

RTV SLON
MUP TK raspisao javni oglas za prijem 13 namještenika u stalni radni odnos

MUP TK objavio je liste kandidata koji su ostvarili pravo pristupa testiranju, kao i onih koji nisu ispunili uslove za nastavak konkursne procedure za prijem policijskih službenika u početni čin „policajac“. Riječ je o javnom konkursu za prijem 300 policajaca u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Komisija za izbor objavila je liste u petak, 30. oktobra, na osnovu člana 57. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona i Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata.

Konkurs za prijem 300 policijskih službenika objavljen je 23. septembra 2026. godine, a kandidati sada mogu provjeriti jesu li ostvarili pravo pristupa narednoj fazi selekcije.

Liste su objavljene prema identifikacionim brojevima, odnosno šiframa koje su dodijeljene kandidatima tokom konkursne procedure.

Objavljene liste kandidata MUP-a TK

Komisija za izbor objavila je dva odvojena dokumenta, jedan s kandidatima koji ispunjavaju uslove za pristup testiranju i drugi s kandidatima koji nisu ostvarili to pravo.

LISTA KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO PRISTUPA TESTIRANJU

LISTA KANDIDATA KOJI NISU OSTVARILI PRAVO PRISTUPA TESTIRANJU

Na listi kandidata koji nisu ostvarili pravo pristupa testiranju nalazi se 69 prijavljenih. Kao razlozi navedeni su, između ostalog, neispunjavanje uslova u pogledu životne dobi, nepotpune izjave, nedostatak položenog vozačkog ispita i neodgovarajuća ili nepotpuna dokumentacija o obrazovanju.

Rok za žalbe i uvid u dokumentaciju

Kandidati koji nisu ostvarili pravo pristupa testiranju mogu izvršiti uvid u prijavni obrazac i priloženu dokumentaciju u prostorijama Jedinice policije za specijalnu podršku, u Ulici Armije BiH bb, u kompleksu Kampus u Tuzli.

Uvid u dokumentaciju bit će omogućen 4. i 5. novembra 2026. godine, u periodu od 11 do 13 sati.

Prema objavljenom dokumentu, svaki kandidat ima pravo izjaviti žalbu Policijskom odboru u roku od osam dana od dana objavljivanja liste.

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