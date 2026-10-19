Nova generacija kadeta MUP-a TK započela policijsku obuku

Adin Jusufović

Nova generacija kadeta MUP-a TK započela je osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, gdje će se pripremati za obavljanje poslova u početnom činu policajca.

Tokom obuke kadeti će prolaziti teorijsku i praktičnu nastavu kako bi stekli znanja i vještine potrebne za zakonito, odgovorno i profesionalno obavljanje policijskih zadataka.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova navode da je prijem nove generacije realizovan uz saglasnost i podršku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, a cilj je dodatno ojačati kadrovske kapacitete policijskih struktura.

Početak obuke kadeta MUP-a TK dio je aktivnosti usmjerenih na unapređenje profesionalnih standarda, kvalitetniju pripremu budućih policijskih službenika i jačanje sigurnosnog sistema.

Iz Policijske akademije ističu da će nastaviti unapređivati obrazovne programe i metode obuke, s posebnim naglaskom na disciplinu, profesionalni integritet, zakonitost i poštivanje ljudskih prava.

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