MUP TK objavio konačnu listu kandidata za obuku policajaca

MUP TK objavio je konačnu listu kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu policajac. Lista je sačinjena prema identifikacionim brojevima kandidata, u okviru konkursne procedure za prijem novih policijskih službenika u Upravu policije Tuzlanskog kantona.

Riječ je o javnom konkursu koji je objavljen 10. septembra 2025. godine, a kojim je predviđen prijem ukupno 200 policijskih službenika, od čega 180 u početnom činu policajac i 20 u činu mlađi inspektor.

Konačnu listu objavila je Komisija za izbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na osnovu

Zakona o policijskim službenicima TK i Pravilnika o postupku, načinu i rasporedu testiranja kandidata.

Objavljena lista odnosi se na kandidate za početni čin policajac, koji su prošli konkursnu proceduru i stekli uslove za upućivanje na osnovnu obuku za kadete.

Kandidati su na listi navedeni prema dodijeljenim identifikacionim brojevima, odnosno šiframa koje su korištene tokom procesa odabira.

Konačna lista kandidata dostupna je putem zvanične stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno na OVOM LINKU.