U Tuzli završena obuka policijskih pregovarača iz tri policijske agencije

Ali Huremović
U Tuzli završena obuka policijskih pregovarača iz tri policijske agencije

Obuka policijskih pregovarača završena je danas u Tuzli, a tokom četiri dana 13 policijskih službenika iz Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona te Brčko distrikta usavršavalo je znanja i vještine potrebne za postupanje u kriznim situacijama.

Obuka pod nazivom „Policijski pregovarači“ održana je od 20. do 23. oktobra u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uz učešće instruktora iz Republike Slovenije.

Program su vodili Boštjan Mlačnik, Elizabeta Vovko i Robi Ribič, policijski pregovarači iz Slovenije s višegodišnjim iskustvom u postupanju tokom kriznih situacija.

Obuka policijskih pregovarača obuhvatila teoriju i praktične vježbe

Učesnici su kroz teorijski i praktični dio programa obrađivali osnove kriznog pregovaranja, pregovaračke taktike i tehnike, tipologiju počinilaca te organizaciju rada pregovaračkog tima.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti policijskih pregovarača tokom intervencija i načinima komunikacije u složenim i potencijalno opasnim situacijama.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, riječ je o prvoj obuci ove vrste organizovanoj za policijske službenike navedenih policijskih agencija.

Tokom održavanja programa, 21. oktobra, učesnike i instruktore posjetili su predstavnici projekta „Podrška Evropske unije policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini“ (EUPA4BiH), koji su izrazili podršku stručnom usavršavanju policijskih službenika.

Četverodnevna obuka završena je danas, nakon što je 13 policijskih službenika prošlo program posvećen pregovaranju u kriznim situacijama.

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