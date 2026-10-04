Šalter sale MUP-a TK danas rade zbog izbora

Šalter sale Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas rade od 7 do 19 sati kako bi građani mogli preuzeti gotove lične karte potrebne za glasanje na Općim izborima.

Riječ je o šalter salama u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona, odnosno lokacijama na kojima se izdaju lične karte.

Iz MUP-a TK navode da će šalteri biti otvoreni do zatvaranja biračkih mjesta, kako bi građanima koji još nisu preuzeli svoje dokumente bilo omogućeno da ih dobiju tokom izbornog dana.

Za glasanje je potrebno imati važeći identifikacioni dokument, a lična karta jedan je od dokumenata kojim birač može potvrditi identitet na biračkom mjestu.