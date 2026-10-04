Šalter sale MUP-a TK danas rade zbog izbora

RTV SLON
Zgrada Uprave policije MUP-a TK (Foto Arhiva)

Šalter sale Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas rade od 7 do 19 sati kako bi građani mogli preuzeti gotove lične karte potrebne za glasanje na Općim izborima.

Riječ je o šalter salama u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona, odnosno lokacijama na kojima se izdaju lične karte.

Iz MUP-a TK navode da će šalteri biti otvoreni do zatvaranja biračkih mjesta, kako bi građanima koji još nisu preuzeli svoje dokumente bilo omogućeno da ih dobiju tokom izbornog dana.

Za glasanje je potrebno imati važeći identifikacioni dokument, a lična karta jedan je od dokumenata kojim birač može potvrditi identitet na biračkom mjestu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Pretresi na više lokacija u TK: Pronađena droga, dvije osobe lišene...

Vijesti

Radarske kontrole u TK: Provjerite gdje će biti mjerenje brzine

Vijesti

Tuzla servis: Dio Fočanske bez vode, sedam intervencija vatrogasaca

Tuzla i TK

MUP TK raspisao konkurs za prijem 300 policajaca

Vijesti

Nesreća kod Tuzle: Automobil sletio s ceste, povrijeđeno više osoba

Vijesti

Radarske kontrole u TK danas na brojnim lokacijama: Pogledajte raspored

Tuzla i TK

Izborni dan u TK za sada bez incidenata, problem ostao na jednom biračkom mjestu u Lukavcu

Vijesti

U Bijeljini dio biračkih mjesta kasnio s otvaranjem zbog problema sa skenerima

BiH

Sunčano vrijeme danas u BiH, temperature do 29 stepeni

Istaknuto

Kako provjeriti biračko mjesto u Tuzli: Dostupne dvije mogućnosti

Tuzla i TK

Pratite izbore uz RTV Slon: Od otvaranja birališta do rezultata iz minute u minutu

Učitati više