Hifa Petrol prvoplasirana u djelatnosti već treću godinu zaredom

Najuspješnija naftna kompanija u BiH

Kompanija Hifa Petrol treću godinu zaredom zauzela je prvo mjesto po prihodima u svojoj djelatnosti prema rangiranju u okviru projekta „100 najvećih u BiH i regionu“. Priznanje joj je uručeno povodom 39. izdanja manifestacije koju organizuju Poslovne novine.

Ovogodišnje rangiranje zasniva se na prihodima ostvarenim u 2025. godini, a Hifa Petrol zauzela je prvo mjesto među 294 kompanije u djelatnosti trgovine na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama u Bosni i Hercegovini.

Pored vodeće pozicije u svojoj djelatnosti, kompanija je na rang-listi svih kompanija u Bosni i Hercegovini zauzela 7. mjesto po prihodima.

Priznanje je u ime kompanije preuzeo Ahmed Ahmetlić, član Uprave Hifa Petrola.

„Biti prvi je veliki uspjeh, ali zadržati tu poziciju predstavlja još veću odgovornost. Posebno smo ponosni što kao domaća kompanija ostvarujemo rezultate koji nas svrstavaju među najveće privredne subjekte u Bosni i Hercegovini. Zahvalnost dugujemo našim uposlenicima, kupcima i poslovnim partnerima, jer su upravo oni temelj našeg uspjeha. Naš cilj ostaje isti – nastaviti ulagati, razvijati se i svakodnevno opravdavati ukazano povjerenje“, izjavio je Ahmetlić.

Od osnivanja 2005. godine, Hifa Petrol razvija svoju maloprodajnu mrežu, ponudu i usluge. Danas posluje kroz mrežu od 60 benzinskih pumpi širom Bosne i Hercegovine i zapošljava više od 530 zaposlenika.

Kompanija kontinuirano ulaže u modernizaciju prodajnih objekata, unapređenje ponude HPLUS premium goriva, razvoj programa lojalnosti Premium Card i proširenje ponude proizvoda i usluga. Posebnu pažnju posvećuje digitalnim rješenjima koja kupcima olakšavaju korištenje pogodnosti programa lojalnosti.

Treće uzastopno priznanje kompanija vidi kao dodatni podsticaj za nastavak ulaganja u Bosni i Hercegovini, razvoj poslovanja i unapređenje svakodnevne usluge kupcima.

U znak zahvalnosti svojim kupcima za ukazano povjerenje, Hifa Petrol je ove godine organizovala najveću do sada nagradnu igru u kojoj su glavne nagrade 2 x Porsche Macan kao i preko 2.800 drugih vrijednih nagrada.