Policijska akademija FMUP-a jača međunarodnu saradnju s INTERPA-om

Policijska akademija FMUP-a nastavlja razvijati međunarodnu saradnju kroz aktivno učešće u radu Međunarodne asocijacije policijskih akademija (INTERPA). Saradnja je usmjerena na unapređenje policijskog obrazovanja, razmjenu iskustava i primjenu savremenih metoda obuke budućih policijskih službenika.

U okviru dosadašnjih aktivnosti, predsjednik INTERPA-e, prof. dr. Murat Balcı, posjetio je Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, gdje se upoznao s njenim radom, obrazovnim programima i infrastrukturnim kapacitetima.

Tokom posjete predstavljene su i metode praktičnog osposobljavanja policijskih kadrova, kao i mogućnosti daljeg razvoja saradnje s međunarodnim policijskim obrazovnim institucijama.

Policijska akademija FMUP-a nastavlja saradnju s međunarodnim partnerima

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak podržao je aktivnosti usmjerene na jačanje međunarodnih partnerskih odnosa i unapređenje stručnog obrazovanja policijskih službenika.

Iz FMUP-a navode da članstvo i aktivno učešće u INTERPA-i omogućavaju razmjenu dobrih praksi, upoznavanje s novim pristupima policijskoj obuci i povezivanje s obrazovnim institucijama iz drugih zemalja.

Policijska akademija FMUP-a u narednom periodu planira nastaviti saradnju s ovom međunarodnom asocijacijom, s posebnim fokusom na unapređenje kvaliteta obuke i razvoj stručnih kompetencija policijskih službenika.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ističu da je međunarodna saradnja jedan od načina unapređenja policijskog obrazovanja i pripreme kadrova za profesionalno obavljanje sigurnosnih poslova.