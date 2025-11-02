Isak o hapšenju policajaca u KS: Takvi ljudi ne zaslužuju da nose policijsku uniformu

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se nakon hapšenja više policijskih službenika osumnjičenih za teška krivična djela nad maloljetnim licima, izražavajući duboku zabrinutost, ogorčenost i odlučnost da se svi odgovorni suoče s potpunom zakonskom odgovornošću.

Isak je poručio da je „duboko potresen i ogorčen viješću o hapšenju policijskih službenika zbog sumnje na teška krivična djela nad maloljetnim licima“, ističući da takvi slučajevi izazivaju gnjev, stid i zabrinutost kod svakog čovjeka koji vjeruje u policijsku čast i poziv čuvara zakona.

„Takvi ljudi ne zaslužuju da nose policijsku uniformu, niti da jedan dan budu dio sistema koji ima zadatak da štiti djecu, žene i najranjivije članove društva. Ovakvi postupci nisu samo sramota za policiju, već su rana cijelog društva. Ovo nije samo pitanje pojedinaca, nego sistemski alarm za sve nas – za ministarstva, socijalne službe, centre za zaštitu djece, obrazovne institucije i svakog građanina koji ne smije okrenuti glavu pred zlom“, naglasio je Isak.

Ministar je postavio i pitanje odgovornosti institucija, ističući potrebu za dubokom analizom i zajedničkim djelovanjem svih nadležnih organa.

„Kako smo došli do tačke u kojoj oni koji su zakleti da štite postaju predatori? To zahtijeva duboku analizu i zajedničku akciju svih institucija, bez izuzetka“, rekao je.

Ipak, Isak je naglasio da je ohrabrujuće što se ovakvi slučajevi više ne zataškavaju, već se procesuiraju uz prisustvo javnosti.

„To je pokazatelj da se unutar policijskih struktura, uprkos svemu, vodi borba za čast i dostojanstvo policijske profesije“, kazao je.

Isak je pružio punu podršku časnim i profesionalnim policajcima koji, kako je rekao, svakodnevno nose uniformu s integritetom i rizikom.

„Oni su većina i zbog njih moramo biti odlučni da iz reda policije uklonimo svaku mrlju, svakog pojedinca koji kalja ugled službe“, poručio je.

Pozvao je sve MUP-ove u Federaciji BiH da bez odlaganja preduzmu zakonom propisane mjere kako bi se spriječile sve zloupotrebe, te istakao da i druge institucije — pravosudne, socijalne i obrazovne — moraju preuzeti svoj dio odgovornosti.

„Naša djeca moraju biti zaštićena, bez izuzetka i bez kompromisa, jer je to odgovornost svakog pojedinca i svake institucije u ovoj zemlji“, poručio je Isak.

Naglasio je da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije stoje na raspolaganju svim nadležnim organima i da će pružiti punu podršku u skladu sa zakonom.

„Pozivam sve koji imaju bilo kakva saznanja ili informacije o nečasnim radnjama policijskih službenika da ih odmah prijave nadležnim organima. Nećemo šutjeti. Nećemo štititi. Na početku mandata obećali smo da ćemo se obračunati s kriminalom u redovima policije i od toga nemamo namjeru odustati“, zaključio je ministar Isak.