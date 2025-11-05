Ramo Isak u Tuzli: Saučešće porodicama i zahvalnost herojima

Ministar Ramo Isak u Tuzli danas je, zajedno sa delegacijom Vlade Federacije BiH predvođenom premijerom Nerminom Nikšićem, posjetio Tuzlanski kanton povodom tragičnog požara u Domu penzionera koji je pogodio grad i cijelu zemlju. Delegacija je razgovarala sa gradskim i kantonalnim zvaničnicima, obišla Dom penzionera te se susrela sa službama koje su učestvovale u gašenju požara i spašavanju štićenika.

Tom prilikom Ramo Isak izrazio je iskreno saučešće porodicama stradalih i uputio riječi podrške onima koji se bore za oporavak. Istakao je da tragedije ovakvih razmjera ostavljaju dubok trag, ali i pokazuju važnost zajedništva, solidarnosti i hrabrosti u najtežim okolnostima. Podsjetio je da su u ovim trenucima najvažniji ljudski život i briga o najugroženijima.

Delegacija se zahvalila pripadnicima policije, vatrogascima, medicinskom osoblju i drugim timovima koji su, kako je naglašeno, pokazali izuzetnu profesionalnost i hrabrost. Premijer Nikšić poručio je da će Vlada Federacije BiH nastaviti pružati punu podršku Tuzli, posebno kada je riječ o smještaju i zbrinjavanju štićenika Doma, kao i saniranju posljedica nesreće.

Naglašeno je da će nadležne institucije nastaviti pratiti situaciju i činiti sve da se ovakve tragedije u budućnosti spriječe, uz jasan fokus na sigurnost i zaštitu života starijih i najranjivijih osoba.