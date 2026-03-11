Kadeti MUP-a TK uspješno okončali obuku na Policijskoj akademiji FMUP-a

Nedžida Sprečaković
Kadeti MUP-a TK uspješno su okončali osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, gdje je danas upriličena svečana promocija LI, odnosno 51. klase kadeta za početni čin policajac iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Ukupno 128 kadeta iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona prošlo je obuku prema savremenom nastavnom planu i programu osnovne policijske obuke za početni čin policajac. Program je dio šire reforme i profesionalizacije policijske obuke u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je provedena na Policijskoj akademiji FMUP-a.

Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH

Prisutnima se obratio federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak koji je poručio da su novi policijski službenici izabrali poziv koji nosi veliku odgovornost prema društvu i državi.

Kazao je kako su budući policajci ponos svojih porodica, ali i države Bosne i Hercegovine, naglašavajući da ih očekuje časna, ali i zahtjevna dužnost zaštite zakona, sigurnosti i prava građana.

Čestitke kadetima uputio je i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić, dok je šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje Muhamed Ahmić zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na podršci radu Policijske akademije. U svom obraćanju podsjetio je kadete da u budućem radu ne zaborave vrijednosti koje su usvojili tokom školovanja.

Najbolji kadet 51. klase je Adin Hodžić sa prosječnom ocjenom 9,66 kojem je dodijeljena Zlatna značka Policijske akademije FMUP-a. Srebrena značka Policijske akademije dodijeljena je kadetu Dini Sariću zbog profesionalnog i odgovornog postupanja tokom obuke, dok je priznanje za najboljeg strijelca klase dobio kadet Tarik Goletić.

Završetkom obuke kadeti MUP-a TK uskoro će stupiti u službu i pridružiti se policijskim redovima u Tuzlanskom kantonu, gdje će obavljati poslove zaštite sigurnosti građana i provođenja zakona.

