Kadeti MUP-a TK uspješno su okončali osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, gdje je danas upriličena svečana promocija LI, odnosno 51. klase kadeta za početni čin policajac iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Ukupno 128 kadeta iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona prošlo je obuku prema savremenom nastavnom planu i programu osnovne policijske obuke za početni čin policajac. Program je dio šire reforme i profesionalizacije policijske obuke u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je provedena na Policijskoj akademiji FMUP-a.

Prisutnima se obratio federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak koji je poručio da su novi policijski službenici izabrali poziv koji nosi veliku odgovornost prema društvu i državi.

Kazao je kako su budući policajci ponos svojih porodica, ali i države Bosne i Hercegovine, naglašavajući da ih očekuje časna, ali i zahtjevna dužnost zaštite zakona, sigurnosti i prava građana.

Čestitke kadetima uputio je i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić, dok je šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje Muhamed Ahmić zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na podršci radu Policijske akademije. U svom obraćanju podsjetio je kadete da u budućem radu ne zaborave vrijednosti koje su usvojili tokom školovanja.

Najbolji kadet 51. klase je Adin Hodžić sa prosječnom ocjenom 9,66 kojem je dodijeljena Zlatna značka Policijske akademije FMUP-a. Srebrena značka Policijske akademije dodijeljena je kadetu Dini Sariću zbog profesionalnog i odgovornog postupanja tokom obuke, dok je priznanje za najboljeg strijelca klase dobio kadet Tarik Goletić.

Završetkom obuke kadeti MUP-a TK uskoro će stupiti u službu i pridružiti se policijskim redovima u Tuzlanskom kantonu, gdje će obavljati poslove zaštite sigurnosti građana i provođenja zakona.