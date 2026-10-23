Poticaji za električna vozila: Prijave ponovo od 30. oktobra

Poticaji za električna vozila u Federaciji BiH ponovo će biti dostupni kroz prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH, koje se nastavljaju 30. oktobra u 8 sati. Fond je u međuvremenu odobrio ukupno 513.149,29 KM bespovratnih sredstava za 68 korisnika, kroz programe kupovine električnih vozila i unapređenja energetske efikasnosti stambenih objekata.

Prema odluci Upravnog odbora Fonda, za kupovinu novih električnih vozila odobreno je 184.000 KM za 16 podnosilaca prijava, dok je za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima izdvojeno 329.149,29 KM za 52 korisnika.

Odluke su donesene na osnovu prvog izvještaja nadležne komisije, a zainteresovani će uskoro ponovo imati mogućnost prijavljivanja za preostala raspoloživa sredstva.

Poticaji za električna vozila: Prijave se nastavljaju 30. oktobra

Iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH saopćeno je da će prijave na oba javna poziva ponovo biti omogućene u petak, 30. oktobra, od 8 sati.

Zahtjevi će se zaprimati do rezervacije svih raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Prijavljivanje će biti moguće isključivo putem elektronskog sistema Fonda, uz obavezno ispunjavanje svih propisanih uslova i kriterija.

Ranije pribavljena dokumentacija može se ponovo koristiti

Upravni odbor Fonda donio je i odluke o dopuni javnih poziva kojima se omogućava prihvatanje dokumentacije pribavljene prije privremene obustave prijava.

To znači da podnosioci koji su ranije pripremili potrebne dokumente neće morati ponovo pribavljati dokumentaciju samo zbog proteka vremena od njenog izdavanja, ukoliko je na dan obustave ispunjavala propisane uslove u pogledu starosti.

Uslov je da u međuvremenu nije došlo do promjene činjenica i okolnosti koje se tom dokumentacijom dokazuju.

Ova mogućnost odnosi se na sve prijave koje budu podnesene nakon ponovnog otvaranja javnih poziva, dok ostali uslovi ostaju nepromijenjeni.

Kompletni tekstovi javnih poziva, kriteriji i potrebna dokumentacija dostupni su na zvaničnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, dok se prijave podnose putem elektronske platforme Fonda.