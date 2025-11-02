Fond za zaštitu okoliša FBiH: Reciklaža je ključ za održivi sistem upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine ostaje složena oblast koja zahtijeva jasno definisane politike, kontinuiran rad s građanima i stabilne izvore finansiranja, ocijenili su iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (FZOFBIH).

„Oblast upravljanja otpadom je vrlo kompleksna i zahtijeva jasna opredjeljenja u pogledu planova i politika, konstantan rad sa građanima i pravnim subjektima koji su dio sistema, kao i stabilne i konstantne izvore finansiranja takvog sistema“, naveli su iz Fonda.

Novi zakon i planovi u skladu s evropskim direktivama

Iz Fonda ističu da Federacija BiH bilježi napredak u donošenju propisa i politika. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u posljednjih deset godina donijelo niz pravilnika koji regulišu posebne kategorije otpada – ambalažni, elektronski, građevinski, otpad koji sadrži PCB/PCT, ulja, baterije, akumulatore, vozila, gume i deponije.

„Trenutno je u izradi nacrt novog Zakona o upravljanju otpadom, koji se radi nakon više od 20 godina primjene važećeg, s naglaskom na primjeni evropskih direktiva i principa cirkularne ekonomije“, pojasnili su iz Fonda.

U 2023. godini izrađena je Strategija zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+), a u toku je izrada Federalnog plana upravljanja otpadom, koji će dati presjek stanja i smjernice razvoja sistema.

Centri i reciklažna dvorišta ograničenih kapaciteta

„Centar za upravljanje otpadom treba biti sistem građevina i uređaja za tretman otpada, povrat komponenti i/ili odlaganje, te dio centara bi trebale biti i sanitarne deponije“, navode iz Fonda.

Dodaju da takvi centri trenutno postoje samo djelimično, uz ograničene kapacitete, ali da je broj reciklažnih dvorišta u porastu, kako onih javnih, organizovanih kroz komunalna preduzeća, tako i privatnih subjekata s važećim dozvolama.

128 registrovanih subjekata u sistemu

Prema podacima Informacionog sistema upravljanja otpadom Federacije BiH, trenutno je 128 subjekata registrovano za sakupljanje, obradu, oporabu i zbrinjavanje otpada, a dodatnih 193 subjekta upravljaju otpadom iz medicinskih i farmaceutskih ustanova, prečistača i transportnih službi.

„Broj obveznika je u porastu, što pokazuje aktivnu ulogu Fonda u uvođenju novih subjekata u sistem, čime se osigurava tačnost podataka i izrada planskih dokumenata na nivou Federacije“, navode iz Fonda.