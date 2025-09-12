Fond za zaštitu okoliša FBiH predstavio projekte i informacione sisteme na ZEPS-u 2025

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH prezentirao je u okviru 29. generalnog BH sajma privrede „ZEPS 2025“ u Zenici dosadašnja iskustva iz realizacije projekta „Sistemsko unapređenje zaštite okoliša u FBiH“.

Direktor Fonda, Slađan Bevanda, naglasio je da je cilj da javnost ima bolji uvid u rad institucije i način raspodjele sredstava.

„Naša je želja da naš rad predstavimo javnosti – da postane što transparentniji i vidljiviji. Tako da oni koji uplaćuju svoja sredstva, temeljem zakona u naš fond, vide da ta sredstva idu transparentno onima kojima i trebaju ići, a da naši korisnici vide da se, također, sredstva dijele transparentno“ – istakao je Bevanda.

Dodao je da Fond 30 posto prikupljenih sredstava zadržava za vlastite projekte, dok se 70 posto automatski prenosi prema kantonima, a koji ih zatim usmjeravaju lokalnim zajednicama.

„U toku je javni poziv, gdje kroz više LOT-ova pomažemo projekte iz zaštite okoliša. Ove godine na poziv se prijavilo nešto malo manje od 700 aplikanata, a finansirat ćemo oko 250 do 300 projekata. U toku je evaluacija projekata“ – kazao je Bevanda.

Iskustva i tehnička dostignuća predstavio je i Ibrahim Balić iz Sektora za zaštitu okoliša Fonda.

„Cilj ove promotivne konferencije je predstaviti, između ostalog, tehnološka dostignuća, informativna rješenja i projekte koje smo finansirali u proteklim godinama, od uspostavljanja Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Akcenat je na informacionim sistemima, znači na Informacionom sistemu upravljanja otpadom FBiH, Informacionom sistemu klimatskih promjena i indikatora, Informacionom sistemu energijske efikasnosti i Informacionom sistemu zaštite prirode“ – kazao je Balić.

Pojašnjava da je Informacioni sistem upravljanja otpadom već u punom kapacitetu, te da privrednici i pravna lica koja upravljaju otpadom imaju obavezu redovnog izvještavanja.

„Cilj je pratiti tokove otpada u FBiH – od nastanka, do njegovog konačnog zbrinjavanja, odlaganja ili reciklaže“ – dodao je Balić.

Prema njegovim riječima, operativni su i informacioni sistemi energijske efikasnosti i zaštite prirode, u koje su svi javni objekti u FBiH dužni unositi podatke o potrošnji energije i uštedama tokom godine.