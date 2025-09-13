ZEPS 2025 donosi Dječiji dan: Biznis kroz igru za najmlađe

U okviru 29. Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2025, u danas će biti održan Dječiji dan – ZEPS za klince: Biznis kroz igru u Zenici. Program će trajati od 10:00 do 16:00 sati na Sajamskom prostoru i ZEPS Business Stage-u, a mališanima će ponuditi spoj igre, znanja i zabave.

Dan počinje panelom „Mali lideri“ na kojem će djeca govoriti o tome kako zamišljaju posao i poduzetništvo, dok je za 11:00 sati planirana radionica „Zamisli svoju firmu“ u kojoj će osmisliti proizvod, logo i cijenu, a zatim predstaviti vlastitu ideju.

Od 12:00 do 14:00 sati slijedi program u dva segmenta – STEM akademija s edukacijom i mini takmičenjem u robotici, te bogat sadržaj na otvorenom sa balonima, igrama, napuhancima, viteškim igrama, jahanjem konja, vatrogasnim takmičenjima, plesom i nagradama.

Dječiji dan biće završen u 14:00 sati pozorišnom predstavom „Ježeva kućica“ u izvođenju Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koja će se igrati u promotivnoj hali ZEPS-a.

Organizatori poručuju da će mali posjetioci imati priliku da kroz igru i kreativne aktivnosti otkriju čari biznisa, ali i da uživaju u zabavnom sadržaju sajma.