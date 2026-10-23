Rudarski institut Tuzla prodaje zgradu i zemljište u Moluhama

Rudarski institut Tuzla oglasio je prodaju poslovne zgrade i pripadajućeg zemljišta u naselju Moluhe, ukupne površine 7.919 kvadratnih metara. Nekretnina se nalazi u Rudarskoj ulici broj 72, u blizini zgrade Vlade Tuzlanskog kantona i Bingo City Centra, a zainteresovani kupci ponude mogu dostaviti u roku od 30 dana od objave javnog poziva.

Odluku o prodaji donijela je Skupština društva „Rudarski institut“ d.o.o. Tuzla na 40. vanrednoj sjednici, nakon čega je raspisan javni poziv za dostavljanje obavezujućih zatvorenih ponuda.

Predmet prodaje je poslovni kompleks koji čine dvije međusobno povezane zgrade. Prva ima suteren, prizemlje i četiri sprata, dok se druga sastoji od prizemlja i jednog sprata.

Prema podacima iz javnog poziva, bruto površina poslovne zgrade iznosi 5.386,93 kvadratna metra, od čega je 4.741,47 kvadratnih metara korisne površine. Zemljište obuhvata 1.243 kvadratna metra ispod objekata i 6.676 kvadratnih metara dvorišnog prostora.

Zgrada Rudarskog instituta već ima zakupce

Nekretnina se nalazi u zapadnom dijelu Tuzle, uz sjevernu gradsku saobraćajnicu, na lokaciji u blizini važnih administrativnih i poslovnih objekata.

Poslovni kompleks ima vlastite priključke električne energije i vode te je povezan na sistem gradskog centralnog grijanja.

U javnom pozivu navedeno je da se objekat trenutno koristi na osnovu važećih ugovora o zakupu. Budući vlasnik ima mogućnost ugovornog preuzimanja postojećih zakupaca, čime bi mogao nastaviti ostvarivati prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora.

Rudarski institut Tuzla nekretninu prodaje isključivo kao jedinstvenu cjelinu, što znači da nije moguća kupovina pojedinačnih dijelova zgrade ili zemljišta.

Kupca će odrediti najviša ponuđena cijena

Javnim pozivom nije navedena početna prodajna cijena, već je predviđeno da zainteresovani kupci dostave vlastite finansijske ponude.

Prednost će imati ponuđač koji ispunjava sve propisane uslove i ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko više ponuda bude imalo isti iznos, odlučivat će povoljnija dinamika plaćanja i kvalitet ponuđenog instrumenta osiguranja ugovornih obaveza.

Odabrani kupac bit će obavezan uplatiti kaparu u visini od pet posto ponuđene cijene nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, dok cjelokupna kupoprodajna cijena mora biti uplaćena najkasnije do 18. decembra 2026. godine.

Ugovor bi trebao biti zaključen u roku od 30 dana od obavještenja o prihvatanju ponude.

Kako se prijaviti za kupovinu nekretnine?

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama putem pošte ili neposredno na protokol Rudarskog instituta Tuzla, uz naznaku „Ne otvaraj, Ponuda za kupovinu nekretnine“.

Uz ponuđenu cijenu potrebno je dostaviti plan plaćanja, instrument osiguranja ugovornih obaveza, ovjerenu izjavu o prihvatanju uslova javnog poziva i ostalu dokumentaciju predviđenu za fizička ili pravna lica.

Nekretnina se prodaje po principu „viđeno, kupljeno“, a poreze, notarske troškove i troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

Zainteresovani mogu razgledati objekat i izvršiti uvid u dokumentaciju uz prethodnu najavu, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Dodatne informacije dostupne su na broj telefona 035/321-844.