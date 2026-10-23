Za 52 projekta socijalne zaštite predloženo 700.000 KM

Za 52 projekta socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine predložena je raspodjela ukupno 700.000 KM, a najveći dio sredstava namijenjen je javnim kuhinjama i programima podrške porodicama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je prijedlog koji obuhvata i socijalno poduzetništvo, podršku mladima nakon izlaska iz institucionalne brige te unapređenje stručnog rada u oblasti socijalne zaštite.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je cilj osigurati dostupniju pomoć građanima kojima su potrebni obroci, savjetovanje i podrška u svakodnevnom životu.

“Kada je čovjeku potreban obrok, porodici stručni savjet ili mladoj osobi oslonac nakon izlaska iz doma, važno je da pomoć bude dostupna tamo gdje žive. Upravo takve usluge želimo jačati ovim sredstvima”, poručio je Delić.

Za javne kuhinje predloženo gotovo 290.000 KM

Najveći pojedinačni iznos, 289.547 KM, predložen je za osam projekata javnih kuhinja, među kojima su „Obrok za sve“ Udruženja Pomozi.ba i „Obrok na kućni prag“ organizacije Help Others.

Sredstva su predviđena i za projekte javnih kuhinja u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Travniku, s ciljem osiguranja redovnih obroka, kvalitetnije prehrane i dostave hrane osobama kojima je pomoć potrebna.

Za stručnu podršku i savjetovanje planirano je 150.453 KM kroz 25 projekata. Ovi programi obuhvataju porodičnu terapiju, podršku biološkim i hraniteljskim porodicama, prevenciju nasilja te usluge za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Među predloženim projektima su „E-socijalni radnik“, „Snažne porodice, snažne zajednice“, „Porodice na prvom mjestu“ i program podrške samostalnom životu osoba s Down sindromom.

Podrška mladima i samostalnom životu u zajednici

Za devet projekata socijalne zaštite iz oblasti socijalnog poduzetništva, socijalnih inovacija i uključivanja u zajednicu nakon institucionalne brige predloženo je ukupno 180.000 KM. Od tog iznosa, po 90.000 KM planirano je za svaku od dvije oblasti.

Podrška uključuje mentorski program „Stariji brat, starija sestra“, projekat „Od vještine do posla“, pomoć višečlanim porodicama kroz karticu „Tri plus“, SUMERO-ov program podrške životu u zajednici i programe namijenjene mladima nakon napuštanja ustanova institucionalne brige.

Dio novca namijenjen stručnom usavršavanju i istraživanjima

Za jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u socijalnoj i dječijoj zaštiti predloženo je 60.000 KM kroz pet projekata.

Dodatnih 20.000 KM planirano je za pet istraživačkih i izdavačkih projekata, među kojima su „Mostovi znanja“, „Sigurne i osnažene“, „Prava mama“ i istraživanje „Dostojanstven porod kao pravo“.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike naglašavaju da podrškom ustanovama i organizacijama koje neposredno rade s korisnicima žele unaprijediti dostupnost socijalnih usluga.

Prijedlog raspodjele sredstava i pregled projekata dostupni su na zvaničnoj stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.